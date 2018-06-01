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不只義美！館長「買一萬斤香蕉」救農民　網：您做夠多了

生活中心／綜合報導2018/06/01 22:56
▲蕉價崩盤，在義美宣布以 3 倍價格收購香蕉後，館長也決定「買一萬斤香蕉」救農民，網：「您做夠多了！」（圖／翻攝自臉書）
▲蕉價崩盤，在義美宣布以 3 倍價格收購香蕉後，館長也決定「買一萬斤香蕉」救農民，網：「您做夠多了！」（圖／翻攝自臉書）

香蕉今（ 2018 ）年再度盛產，面臨價格崩盤，不僅中南部產地收購價一公斤跌到 5 元，較差品種甚至僅剩 1 元，讓不少農民叫苦連天。義美今（ 1 ）日宣布將以 3 倍價格收購 100 公噸的 A 級台灣香蕉，藉以協助台灣農業。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢稍早也在臉書表示，自己將花錢購買一萬斤香蕉，幫助蕉農度過難關，讓網友看了感動直呼：「您真的做得夠多了，放手吧！」

全台香蕉價格慘跌，不僅每公斤跌至 5 元，嘉義縣日前更傳出每公斤最低 1 元的情況，有許多農民收割一整輛小貨車的青蕉，最後僅能賣得 2000 元，無奈嘆「血本無歸」。對此，館長今晚在臉書發文，為了幫助蕉農，「館長近期自己花錢購買一萬斤香蕉，到時免費送給成吉思汗會員」並呼籲大家多吃香蕉，除了對身體好之外，也幫農民度過這一關。

貼文一出，網友紛紛力挺「霸氣館長每天一出手，做對的事，尤其是適時幫助農民」、「可以出來選總統了，台灣需要你館長」、「用行動支持，真是好榜樣」；不過，也有網友心疼館長勞心勞力付出，向他喊話「台灣需要幫助的人太多，雖說這是拋磚引玉，但您幫是幫不完的，您真的做的夠多了，請您是否可以為了自己自私一點，放手吧！」


▲館長在臉書表示將「花錢購買一萬斤香蕉」，幫助蕉農度過難關。（圖／翻攝自飆捍臉書）

關鍵字館長香蕉蕉農義美陳之漢
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