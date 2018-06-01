不只義美！館長「買一萬斤香蕉」救農民　網：您做夠多了

香蕉今（ 2018 ）年再度盛產，面臨價格崩盤，不僅中南部產地收購價一公斤跌到 5 元，較差品種甚至僅剩 1 元，讓不少農民叫苦連天。義美今（ 1 ）日宣布將以 3 倍價格收購 100 公噸的 A 級台灣香蕉，藉以協助台灣農業。成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢稍早也在臉書表示，自己將花錢購買一萬斤香蕉，幫助蕉農度過難關，讓網友看了感動直呼：「您真的做得夠多了，放手吧！」

全台香蕉價格慘跌，不僅每公斤跌至 5 元，嘉義縣日前更傳出每公斤最低 1 元的情況，有許多農民收割一整輛小貨車的青蕉，最後僅能賣得 2000 元，無奈嘆「血本無歸」。對此，館長今晚在臉書發文，為了幫助蕉農，「館長近期自己花錢購買一萬斤香蕉，到時免費送給成吉思汗會員」並呼籲大家多吃香蕉，除了對身體好之外，也幫農民度過這一關。