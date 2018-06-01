被爆花北農公費送民進黨60瓶洋酒　吳音寧沉默不語

國民黨台北市議員陳重文今日在議會總質詢時，當場秀出吳音寧上任 9 個月來，北農的業務推廣費開銷明細，只見上頭有多筆禮盒支出，包括水蜜桃禮盒支出 1.7 萬、水果禮盒支出 3.4 萬等，但送禮對象全都只有「貴賓」兩個字，沒有詳細交代。

台北農產運銷公司總經理吳音寧再傳爭議，繼日前爆出到高雄參加魚翅宴後，今（ 1 ）日又有台北市議員指出，吳音寧上任 9 個月來，每個月的業務推廣費近 30 萬元，其中一筆還是買了 60 瓶每瓶市價 3000 元至 4500 元的洋酒送給民進黨台北市黨部。吳音寧對此則低頭沉默不語，最後才表示一切符合公司法規定。

陳重文指出，他追查後發現，其中一筆業務費用，竟是買 60 瓶市價 3000 元至 4500 元的「皇家禮炮」洋酒送給民進黨台北市黨部辦黨慶，痛批吳音寧根本是用公費在為民進黨綁樁。

面對陳重文的質疑，吳音寧先是顧左右而言他，強調北農業務推廣費 2016 年實支近 500 多萬元， 2017 年降至 200 多萬元。陳重文再問她有沒有用業務推廣費送酒給民進黨黨部辦黨慶，吳音寧又答非所問說「蔬菜公會、水果公會有跟我們提出申請，也會送他們酒」，陳重文不死心再重複一次問題，吳音寧則在台上沉默不語。

台北市長柯文哲答詢時則表示，自己不清楚北農的業務推廣費怎麼用，因為這屬於北農公司的支出，他隨後也轉頭向吳音寧確認北市府是否也在送禮名單內，吳音寧則點頭說有，讓他尷尬不已「市長室也有？天啊」。

吳音寧表示，所謂「貴賓」非指個人，像是農民團體或年節贈禮給議員，都是以「貴賓」統稱，強調做法符合公司法規範。但陳重文對此說法表示不滿，質疑為何不把名字寫出來，並要求北市府應針對業務推廣費擬定新的使用規範。最後北農監察人出面承諾，將會追查細項，一個月內給議會答覆。