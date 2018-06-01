貪腐案成最後稻草 壓垮西班牙中間偏右政府

（中央社馬德里1日綜合外電報導）西班牙總理拉荷義所屬政黨捲入貪腐醜聞，國會今天通過在野黨提出的不信任案，由他的主要對手社會勞工黨黨魁桑傑士自動接任總理。

國會350名國會議員，180人在表決支持這項動議，使拉荷義（Mariano Rajoy）成為西班牙1977年過渡到民主政體之後，首位因國會通過不信任案下台的總理。

戴著眼鏡、63歲的拉荷義起身向桑傑士（PedroSanchez）握手致意，然後不發一語離開眾議院。

包括加泰隆尼亞分離派和巴斯克民族黨都承諾支持動議，拉荷義自知不信任案將以絕對多數的比例通過，在表決開始前數分鐘就承認敗北。