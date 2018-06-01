NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈賽前調整順　潘武雄「身體變輕鬆」TAKE雙響炸猿　助獅追平戰績8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

亞洲企業社會責任獎 台捧回12座獎盃

中央社2018/06/01 22:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）「亞洲企業商會」（Enterprise Asia）主辦的2018年「亞洲企業社會責任獎」，今晚在馬尼拉舉行頒獎典禮，有8家台灣企業捧回12座獎盃，在受獎各國中排名第二。

2018年亞洲企業社會責任獎頒獎典禮在大馬尼拉地區的萬豪酒店舉行，菲律賓參議員艾奎諾（Bam Aquino）、眾議院副議長賈西亞（Gwendolyn Garcia）等貴賓到場觀禮。

今年的評審團主席由中華民國前外交部長、台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新擔任。

簡又新向中央社記者表示，台灣廠商表現非常傑出，在企業社會責任及企業永續發展等方面都已達國際水準，期許大家繼續共同努力，造福更多人。

亞洲企業社會責任獎分6大類：負責任商業領袖獎、社區發展培力獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、綠色領導獎及企業治理獎。

根據簡又新，在亞洲14國超過200家被提名的企業中，台灣有8家企業獲獎，獎盃12座，僅次於泰國。

得獎台灣企業名單如下：

負責任商業領袖獎：玉山金控總經理黃男州。

社區發展培力獎：中國信托反毒教育基金會（反毒宣導計畫）、玉山金控（黃金種子計畫）、富邦人壽（多項慈善計畫）、台灣電力公司（台電咁仔店）。

人力投資獎：國泰金控（全方位人才培育計劃）、玉山金控（數位人才培育計畫）。

健康衛生推廣獎：中國信托台灣人壽保險公司（B肝弱體保單）、瑞昱半導體（龍山寺香爐及空污縮減計畫）、台灣之星（神秘黑點護眼宣導計畫）。

綠色領導獎：亞洲水泥（水泥廠與礦區永續綠化行動）。

企業治理獎：國泰金控（永續管理）。

代表中國信托反毒教育基金會來菲領獎的前警政署長王卓鈞說，基金會成立迄今2年10個月，跟各縣市政府及校園合作，多方努力，但反毒是艱辛、漫長的工作，未來會繼續努力、群策群力，共同打造無毒家園。

中國信托台灣人壽保險公司總經理莊中慶說，公司一直做社會公益活動，串連上下游的服務，推出台灣第一張「肝病保單」，讓常被拒保的病患也能受到照顧。

亞洲企業社會責任獎從2011年開辦，這個獎的目標在彰顯企業領導力、誠信與承諾，推動企業結合道德價值、法規、健康議題考量、對人類個體的尊重、社區參與的促進、環境保護等各層面的永續經營。

今年全亞洲共有51家企業及領導人獲獎。（編輯：郭中翰）1070601

貪腐案成最後稻草 壓垮西班...名廚瑪莎史都華曾入獄 川普...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan