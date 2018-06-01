香格里拉對話 莫迪談俄美中東協

根據印度總理辦公室在推特（Twitter）發表的莫迪演說內容，莫迪在香格里拉對話（Shangri-LaDialogue）演說中談到俄羅斯，表示印度與俄羅斯的戰略夥伴關係發展成熟而且特別。他說，10天前在素溪（Sochi）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行非正式高峰會，兩人分享對處理當前挑戰需要一個多極世界秩序的意見。

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度總理莫迪今晚在新加坡香格里拉對話發表專題演說，談到印度與俄羅斯的戰略夥伴關係、與美國的全球戰略夥伴關係、與中國的貿易與邊界問題，以及與東協各國的關係。

莫迪（Narendra Modi）也談到印度與美國的關係。他說，印度與美國的全球戰略夥伴關係正在廣闊的領域不斷加深中；但印美關係中最重要的基石，是雙方共享開放、穩定、安全與繁榮的印度太平洋地區願景。

談到與印度列為世界人口排名前二的鄰國中國，莫迪說，兩國的合作不斷拓展，雙邊貿易不斷成長，雙方也在處理分歧議題及確保邊界和平上展現成熟與智慧。

此外，莫迪在演說中強調印度洋對印度的重要性，同時提及印度「東進」（Act East）和「所有區域國家安全與成長」（SAGAR）願景，並談到印度與東南亞國家協會（ASEAN）的關係。

他表示，印度與東協各國的政治、經濟和國防關係都不斷在成長，並在印度與東協建立關係25週年時，雙方成為戰略夥伴關係。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話，迄今進入第17屆。今年有來自43國的專家學者出席。（編輯：郭中翰）1070601