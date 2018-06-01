義大利新政府上台 5大問題待解答

五星運動曾公開放棄舉行脫歐公投的念頭。聯盟黨也有簽署施政計畫，承諾留在歐元區。聯盟黨雖曾稱歐元是「失敗的經濟和社會實驗」，但提議進行改革，長期而言，終究仍會和其他一些國家攜手脫離歐元區。

聯合執政的聯盟黨（League）和五星運動（FiveStar Movement）都曾公開批評歐洲聯盟，疑歐派大將薩佛納（Paolo Savona）也入閣，但義大利新政府的施政計畫並未主張片面退出歐元區。

（中央社羅馬1日綜合外電報導）義大利新的聯合政府今天宣示就職，未來的政策可能混合極右派、反建制和疑歐派訴求，令人對這個歐洲第3大經濟體接下來發展產生許多疑問。法新社試圖解答下列5個迫切問題。

最近的民調顯示，6至7成義大利民眾反對退出歐元區。

●市場將如何反應？

聯盟黨和五星運動達成協議組成新政府，起初令市場些許鬆口氣；但當聯合政府公布施政計畫後，市場反應又逆轉。

由於施政計畫包含昂貴的措施，並帶有疑歐色彩，因此關鍵的金融指標顯示，投資人對義大利的信心正在下降。

10年期義大利公債和同年期德國公債的殖利率差本週稍早曾衝破300個基點，相較之下，3週前為130個基點。兩國公債殖利率差曾在2011年飆上近600點，成為當時義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）下台的推手之一。

●聯合執政能否持久？

五星運動的領導人迪馬尤（Luigi Di Maio）和聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）都強調，他們有意讓聯合政府做滿5年任期，並落實施政計畫。但兩黨在義大利眾議院掌握的席次僅較過半數多出32席，在參議院掌握的優勢更小。

若要做完任期，他們將必須對同黨國會議員保持嚴格控制，尤其是那些對新結盟持懷疑態度的議員。

●誰掌握大權？

3月大選時，五星運動得票率近33%，聯盟黨只有17%，因此五星運動在執政聯盟掌握較大勢力。但薩爾維尼是正在崛起的政治明星，他在聯合政府取得重要職位，還宣稱自己代表投票給聯盟黨所屬右翼聯盟的37%選民。

此外，五星運動創辦人、有話直說的前演員貝柏葛里洛（Beppe Grillo），仍對迪馬尤帶領的政黨深具影響力。作風浮誇的前總理貝魯斯柯尼接下來會有什麼行動，也引發揣測。

年事已高的貝魯斯柯尼和薩爾維尼同屬右翼聯盟，他勉強同意由聯盟黨和五星運動協議組成政府，而他的義大利前進黨（Forza Italia）不加入。

但這位媒體大亨不贊成新政府的執政計畫，加上最近的法院判決推翻他的擔任公職禁令，使得貝魯斯柯尼或許能夠再度發揮影響力，他也承諾會擔任「合理和充滿批判性的反對派」。

●總統能做什麼？

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決任命薩佛納（Paolo Savona）擔任經濟部長，導致執政聯盟必須提名能令歐盟更安心的內閣團隊。

馬達雷拉由中間偏左派的國會勢力選出，他曾表明自己不僅有權否決部長提名人，還能否決財務上不可行的任何法案。

馬達雷拉還必須擔保義大利遵守對外承諾。特別是薩爾維尼對歐盟嚴詞批評，還讚揚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），因此馬達雷拉也有意密切監督可能改變義國在國際舞台上所扮演角色的任何行動。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070601