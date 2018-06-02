是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起統一發票開出新台幣1000萬元特別獎1組。根據財政部最新統計，經排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，累計43期至107年1-2月期統一發票，已開536張千萬元特別獎，已兌領385張，未兌領151張，即已為台灣創造385位千萬富翁。
107年3-4月期統一發票特別獎中獎號碼也已在5月25日開出，獎金1000萬元特別獎的中獎號碼為「12342126」，可兌領特別獎發票有15張，領獎期限至9月5日，其中消費金額在百元以下有10張，金額最低是在新北市板橋區中山路2段中油埔墘加油站加油，以紅利折抵45元後，只付了5元就中了千萬元特別獎。
再來是在嘉義縣新港鄉宮前村中山路72巷「俗俗賣生活廣場」花10元買五金，結果也中了千萬元；還有人在台中市中區民族路9、11號全家超商開出的20元礦泉水發票。
至於107年1-2月期領獎期限至7月5日止，財政部指出，還有5張中千萬特別獎的發票還沒人來兌領 ，包括在統一超商新北市板橋區國庭門市購買19元旺旺仙貝；在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮪魚飯糰；在南投線埔里鎮信義路麥當勞購買40元大杯零卡可樂；在台南成大醫院內杏一醫療用品門市35元購買男用尿壺發票；在台中市大肚區榮華街全聯用350元購買食品。
也就是說，107年1-2月期及3-4期統一發票，合計還有20個千萬元特別獎等著幸運得主來領取，財政部也呼籲，請民眾仔細檢視持有的發票，如對中特別獎應盡速向各直轄市及各縣、市經指定的郵局兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。