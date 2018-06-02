是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起統一發票開出新台幣1000萬元特別獎1組。根據財政部最新統計，經排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，累計43期至107年1-2月期統一發票，已開536張千萬元特別獎，已兌領385張，未兌領151張，即已為台灣創造385位千萬富翁。

107年3-4月期統一發票特別獎中獎號碼也已在5月25日開出，獎金1000萬元特別獎的中獎號碼為「12342126」，可兌領特別獎發票有15張，領獎期限至9月5日，其中消費金額在百元以下有10張，金額最低是在新北市板橋區中山路2段中油埔墘加油站加油，以紅利折抵45元後，只付了5元就中了千萬元特別獎。