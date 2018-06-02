NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈台女英男墾丁亂丟垃圾　理由惹怒網惡意犯規降級　湯普森可能不會禁賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

是你嗎？統一發票創造385位千萬富翁、151張未兌領

記者顏真真／台北報導2018/06/02 10:52
▲財政部統計，統一發票累計至2018年1至2月期，開出536張千萬元特別獎，已兌領385張，未兌領151張，即已為台灣創造385位千萬富翁。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部統計，統一發票累計至2018年1至2月期，開出536張千萬元特別獎，已兌領385張，未兌領151張，即已為台灣創造385位千萬富翁。（圖／NOWnews資料照）

為鼓勵民眾持續維持購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起統一發票開出新台幣1000萬元特別獎1組。根據財政部最新統計，經排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，累計43期至107年1-2月期統一發票，已開536張千萬元特別獎，已兌領385張，未兌領151張，即已為台灣創造385位千萬富翁。

107年3-4月期統一發票特別獎中獎號碼也已在5月25日開出，獎金1000萬元特別獎的中獎號碼為「12342126」，可兌領特別獎發票有15張，領獎期限至9月5日，其中消費金額在百元以下有10張，金額最低是在新北市板橋區中山路2段中油埔墘加油站加油，以紅利折抵45元後，只付了5元就中了千萬元特別獎。

再來是在嘉義縣新港鄉宮前村中山路72巷「俗俗賣生活廣場」花10元買五金，結果也中了千萬元；還有人在台中市中區民族路9、11號全家超商開出的20元礦泉水發票。

至於107年1-2月期領獎期限至7月5日止，財政部指出，還有5張中千萬特別獎的發票還沒人來兌領 ，包括在統一超商新北市板橋區國庭門市購買19元旺旺仙貝；在高雄市左營區速鐵門市花25元購買鮪魚飯糰；在南投線埔里鎮信義路麥當勞購買40元大杯零卡可樂；在台南成大醫院內杏一醫療用品門市35元購買男用尿壺發票；在台中市大肚區榮華街全聯用350元購買食品。

也就是說，107年1-2月期及3-4期統一發票，合計還有20個千萬元特別獎等著幸運得主來領取，財政部也呼籲，請民眾仔細檢視持有的發票，如對中特別獎應盡速向各直轄市及各縣、市經指定的郵局兌獎，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。

關鍵字統一發票特別獎財政部中獎號碼郵局發票
綜所稅申報截止　稅收達1358億

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan