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政治

巷仔內》邱明玉／呂秀蓮的下一步

記者邱明玉 / 分析報導2018/06/02 07:30
▲對於是否會以無黨籍身分參加台北市長選戰，呂秀蓮說：「不排除任何可能」。（資料照片／記者李春台攝）
▲對於是否會以無黨籍身分參加台北市長選戰，呂秀蓮說：「不排除任何可能」。（資料照片／記者李春台攝）

前副總統呂秀蓮無預警在 Line 群組發聲明，表示要跟民進黨說「 bye bye 」，外界猜測是因為沒有獲得民進黨提名台北市長，民進黨祕書長洪耀福 31 日表示，相信呂秀蓮不會因為提不提名而離開民進黨，如果這樣看，是把副總統的高度、格局給矮化，太小看呂秀蓮。

洪耀福這番話講的精準，也點出關鍵之所在，通常政治人物卸任後，有的是保持沉默、默默在政壇消失，但以呂秀蓮的個性，恐不甘於此，「轟轟烈烈在政壇做件事」，比較符合呂的作風，而對民進黨的殺傷力，絕對不只在台北市長選戰，這恐怕才是洪耀福這席話，背後擔心之所在。

從周一選對會定調由姚文智出馬，呂秀蓮一路保持沉默，一直到周三中執會確認後，才丟出「 bye bye 」震撼彈，看的出呂秀蓮是要等整個程序走完才出手，而她選在馬來西亞發聲明，對照馬國 92 歲前領袖馬哈地扳倒執政黨，打造新政局，再以「 74 歲的富豪」的故事為例，再再顯示呂早就一路布局，絕非突然起心動念，只是一句英文口頭禪而已。

呂秀蓮在卸任後，屢屢對兩岸、國際外交事務展現憂心，發表看法，儘管她的見解擲地有聲，但套一句民進黨立委段宜康的話「呂秀蓮本來就是政黨的邊緣人」，最後都淪為狗吠火車，引發關注的少之又少。

不過呂秀蓮從當副總統開始，本來就不是甘於沉默的「深宮怨婦」，她不只一次表達對台灣和民進黨在小英主政下的憂心，像她就警告過蔡英文，當選後須慎防「雪崩式斷交」，雖然現在一語成讖，但當時外界的氛圍都指向她嫉妒小英「好命女」，不像她要經過牢獄之災，一路奮鬥，僅爬到副總統的位子。

此外，猶記得小英有一次在民進黨尾牙時詢問，黨工不到 30 歲的舉手，結果舉手一大票，當時呂秀蓮就感嘆說，黨年輕化是好事，但這些 20 幾歲的年輕人，恐怕都不知道創黨艱辛的歷程，更遑論知道黨魂、黨的價值是什麼。

呂秀蓮的感慨也投射在這次台北市長的徵召上，有綠營人士就替呂不抱不平說，有些年輕人恐怕連呂秀蓮都不認識，更不會知道呂秀蓮為台灣奉獻了什麼，評什麼就此評價她？還做民調？

其實從「嘿嘿嘿事件」開始，呂秀蓮就一路走黑，儘管披有選戰六戰全勝（後來改口5.5）的光環，但在形勢比人強的狀況下，往事也只能成追憶，以這次「 bye bye 」事件為例，依呂的個性絕對不會去遞交退黨申請書，但她未來可能參選到底，甚至組黨的可能性，恐怕將逼使民進黨陷入要不要開除呂的困境中，這絕對又會再一次傷及黨的團結與形象。

而從呂秀蓮表態參選台北市長開始，據了解，部分不滿小英的綠營大老，也私下金援或給呂秀蓮資援力挺，這些集結反英的勢力，絕對不會單著眼於市長選戰，再回過頭來咀嚼洪耀福這席話，就知道洪表面上讚許呂秀蓮，但背後的意義，對呂的後座力不容小覷。

關鍵字呂秀蓮柯文哲蔡英文洪耀福台北市長選舉
用公費送酒給民進黨？吳音寧沉默

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