多圖／吳青峰自曝是被控制狂　揪「青峰俠」玩拋抱

吳青峰以新人身分｢出道」，突破框架之作《Everybody Woohoo》，找來新生代爵士女聲 9m88 助陣堪稱今年樂壇最新鮮組合，大膽嘗試吸引許多人關注。而MV找來視覺風格強烈的金曲鬼才導演比爾賈合作，秉持著歌曲突破框架的概念，自爆有「被控制狂」的青峰在引導下竟激發體內小宇宙，克服了肢體障礙及恐懼鏡頭的心魔，擺脫吳左臉封號。
除了在 MV 中首度突破心防跳起來外，青峰更擺脫過往「吳左臉」封號，在MV中第一次以右臉拍攝的他表示，｢以往拍照或拍 MV 時我不太拍自己的右臉，因為覺得不好看；但這次我就把自己歸零，既然是新人就更應該交給專業的人去決定哪裡好看，或許會突破我的盲點！」
▲吳青峰突破自我，擺脫「吳左臉」封號。（圖／大房小山提供 , 2018.06.01）
值得一提的是，能讓青峰如此放得開突破自我，導演比爾賈的控制狂指揮能力可說功不可沒；青峰笑說，｢導演很會控制人下指令，而我喜歡被控制，所以剛好，我只要被控制就會做得很好。」問他對於當新人首次拍 MV 給自己打幾分？青峰不改頑皮本性笑說，｢『新人』很努力，今天的表現應該可以獲得金雞百花獎！我要當一個很有願景的新人。」
▲吳青峰自爆喜歡被控制，所以與比爾賈導演一拍即合。（圖／大房小山提供 , 2018.06.01）
此外，導演特別找來一群戴著眼罩穿著螢光造型的臨演，組成一 團｢青峰俠」與青峰一起舞動，最後青峰還被六位壯漢一把抬起拋抱，象徵青峰內心許多分身打開釋放的開關。對於拍完拋抱高難度動作的青峰笑著表示：｢這部 MV 根本是動作片！感覺像是在拍《臥虎藏龍》！而且因為六壯士手勁很強，加上天花板很低，每一次開拍前他們都會互相精神喊話『來喔！天花板喔！』感覺一用力就把我拋出天花板。」
▲青峰與青峰俠大玩拋抱。（圖／大房小山提供 , 2018.06.01）