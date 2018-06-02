多圖／吳青峰自曝是被控制狂　揪「青峰俠」玩拋抱

吳青峰以新人身分｢出道」，突破框架之作《Everybody Woohoo》，找來新生代爵士女聲 9m88 助陣堪稱今年樂壇最新鮮組合，大膽嘗試吸引許多人關注。而MV找來視覺風格強烈的金曲鬼才導演比爾賈合作，秉持著歌曲突破框架的概念，自爆有「被控制狂」的青峰在引導下竟激發體內小宇宙，克服了肢體障礙及恐懼鏡頭的心魔，擺脫吳左臉封號。

除了在 MV 中首度突破心防跳起來外，青峰更擺脫過往「吳左臉」封號，在MV中第一次以右臉拍攝的他表示，｢以往拍照或拍 MV 時我不太拍自己的右臉，因為覺得不好看；但這次我就把自己歸零，既然是新人就更應該交給專業的人去決定哪裡好看，或許會突破我的盲點！」