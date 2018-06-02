參加雄女畢典　陳其邁：女孩要有野心勇敢逐夢

立法委員、民進黨高雄市長參選人陳其邁1日晚間前往參加高雄女中第七十屆畢業典禮。陳其邁致詞時表示，今天是以一個家長的身分來到這裡，女兒即將畢業，離開父母身邊，也許會碰到很多挑戰或困難。但他相信在座所有和他女兒一樣的雄女畢業生，一定能解決困難，克服挑戰。並引用日本北海道大學的校訓「Girls be ambitious」，勉勵女孩們要有野心、要勇敢，祝福她們大膽向前行，邁向人生下一個里程。

陳其邁說，記得三十年前，自己在念雄中的時候，只有校慶才能來雄女。當時的心情，跟現在一樣很緊張，但是心境不大一樣。因為是以家長的心境來到這邊。

陳其邁表示，雄女第七十屆畢業典禮的主題是「夢想發電柒」，非常有巧思，讓自己想起皮克斯動畫公司有部動畫叫做「怪獸電力公司」，裡面的怪獸靠驚嚇小朋友的尖叫聲，獲得所需要的能源。而雄女的夢想發電柒，也是鼓勵我們所有女孩，勇敢尋夢，把夢想化為帶動高雄前進的動力。



▲陳其邁參加雄女畢業典禮，受到學生熱情歡迎。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.01）

陳其邁感性的說，從政後南北奔波，回到高雄往往已經深夜，還是會看到女兒在書桌前面念書。一路從摟在懷裡的寶貝，變成現在的青春少女。

陳其邁表示，在座家長的心情一定也跟他一樣，知道女兒有一天會離開，去外面的世界闖蕩。擔心怕她們會面臨挑戰，擔心她們受到阻礙。但他有信心，認為雄女的畢業生，一定可以解決自己的困難和挑戰。

最後，陳其邁引用並改寫日本北海道大學的校訓「Girls， be ambitious」，勉勵女孩們要有野心、要勇敢，祝福她們大膽向前行，邁向人生下一個里程。

