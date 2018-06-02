金門流氓阿德打造新作　《風吹花帔》吹起濃濃思念

以音樂創作和文字小說為大眾注目的流氓阿德，發行過四張創作專輯，入圍過三次金曲獎，音樂作品多以家鄉情懷及親身經歷為創作背景。今年7月即將推出新專輯的他，首次跨足電影編劇，推出《風吹 花帔》金門音樂電影，今日特地選在家鄉金門大學舉辦電影首映會，將這部專屬於金門的音樂電影，首次在故鄉親友面前公開獻映。

該片劇情取材自流氓阿德的成長經歷及文字、音樂創作; 影片以動人的時空交疊敘事風格環繞母子間的親情、友情與思鄉之情，自去年11月至金門拍攝，歷時半年完成，全部於金門各地取景拍攝並動用許多在地素人演員一同參與，流氓阿德也希望藉由這部獻給故鄉的音樂電影，回顧過往的苦，珍惜現在的富足，感謝前人為我們付出的一切，共同為家鄉的未來努力打拼。

「《風吹 花帔》金門音樂電影」以流氓阿德為故鄉量身打造的最新創作曲〈花帔〉及〈風吹〉為故事緣起，〈花帔〉的創作理念在於透過描述母親養育孩子長大成人的過程中，看似平常的一塊方巾，其實是母親對孩子滿滿的愛。

〈 風吹〉是屬於故鄉的風情、人物，離家遊子的鄉愁與母親盼望兒子來信的思念，不僅是金門人看了會有特別感觸，相信每一位能體會愛，珍惜親情友情的人都會動容。

流氓阿德表示，「從音樂到影像都是我對於母親和故鄉的思念與愛，而榆鈞就是我心目最適合詮釋”母親”音色的女聲首選。」。王榆鈞除了在歌曲中與流氓阿德合唱，也在音樂電影中擔綱演出流氓阿德的少年玩伴，兩人在記者會現場共同演唱〈花帔〉及〈風吹〉兩首歌曲時，現場已有許多觀眾可以跟隨哼唱，氣氛相當溫馨而感人。



▲左起 金門素人演員 莊家炘、知名歌手 王榆鈞、金門創作歌手 流氓阿德分享感言。（圖／ 洗耳恭聽股份有限公司 提供 , 2018.06.01)