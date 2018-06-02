貿協攜手亞馬遜簽MOU　助台灣企業搶下跨境商機

全球零售業電子商務銷售額預計2020年可成長至4兆美元，隨著電子商務模式持續推陳出新，對傳統產業帶來新的改變與機會，為了協助台灣企業迎接數位外銷時代，外貿協會與亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐簽署合作備忘錄，希望協助更多台灣中小企業賣向全球，搶下跨境貿易商機。

貿協秘書長葉明水表示，經濟部國際貿易局委託外貿協會設立的台灣經貿網，是全台最大B2B平台，長久以來與國際知名電商平台結盟與交流，亞馬遜更是其中一個重要的合作夥伴，台灣企業若能加速跨足虛擬通路，必能趕上這股熱潮翻轉未來。