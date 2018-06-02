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貿協攜手亞馬遜簽MOU　助台灣企業搶下跨境商機

記者彭夢竺／台北報導2018/06/02 13:11
▲台灣經貿網站跨境電商生態圈。（圖／貿協提供）
▲台灣經貿網站跨境電商生態圈。（圖／貿協提供）

全球零售業電子商務銷售額預計2020年可成長至4兆美元，隨著電子商務模式持續推陳出新，對傳統產業帶來新的改變與機會，為了協助台灣企業迎接數位外銷時代，外貿協會與亞馬遜全球開店亞太區負責人戴竫斐簽署合作備忘錄，希望協助更多台灣中小企業賣向全球，搶下跨境貿易商機。

貿協秘書長葉明水表示，經濟部國際貿易局委託外貿協會設立的台灣經貿網，是全台最大B2B平台，長久以來與國際知名電商平台結盟與交流，亞馬遜更是其中一個重要的合作夥伴，台灣企業若能加速跨足虛擬通路，必能趕上這股熱潮翻轉未來。

葉明水指出，這次簽訂MOU後，將深化雙方合作強度，未來亞馬遜將積極參與貿協所舉辦的電商研討會等活動，讓台灣企業充分了解其運作，同時貿協也將推介優秀產業，由亞馬遜專人培訓、協助跨境電商業務，雙方未來也將擴展TA光點計畫，每年選定不同產業扶植上架，共同推動台灣跨境電商產業發展。

借助亞馬遜的全球資源，亞馬遜全球開店協助賣家連接亞馬遜全球超過3億活躍付費用戶以及超過百萬的企業與機構買家，遍及美國、歐洲及亞洲等區域，在最新發布致股東信中提到，亞馬遜全球開店 2017年的全球業績增長超過50%。

作為此次MOU簽署一部分，由貿協與亞馬遜、中華郵政攜手合作的「TA光點計畫」，將整合三方不同資源，提供專屬上架培訓計畫，開跑後已吸引逾百家台灣企業報名，更有不少商品已成功透過跨境電商平台外銷，希望鼓勵更多企業踏入跨境電商。

 

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