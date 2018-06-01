屏東嘉王宮　主祀天將軍王

位於屏東的嘉王宮自建廟以來大約已半個世紀，而廟內的主神有著一個很威的聖號，叫做「天將軍王」，在研究過嘉王宮的沿革史之後，才了解到原來「天將軍王」是延平郡王鄭成功的部將。

明末時期，鄭成功率領大批軍民渡海來台，有三名得力部將，分別為趙慶安、黃勇、雷猛，三人為結義兄弟。三兄弟奉延平郡王之命，領兵南巡，在阿猴附近因剿匪而殉職。當地居民將三人與其戰死兵將收埋，日子久了，墳上長滿了茄苳樹。