屏東嘉王宮　主祀天將軍王

位於屏東的嘉王宮自建廟以來大約已半個世紀，而廟內的主神有著一個很威的聖號，叫做「天將軍王」，在研究過嘉王宮的沿革史之後，才了解到原來「天將軍王」是延平郡王鄭成功的部將。
明末時期，鄭成功率領大批軍民渡海來台，有三名得力部將，分別為趙慶安、黃勇、雷猛，三人為結義兄弟。三兄弟奉延平郡王之命，領兵南巡，在阿猴附近因剿匪而殉職。當地居民將三人與其戰死兵將收埋，日子久了，墳上長滿了茄苳樹。
日治時期，盟軍轟炸台灣各處，有許多炸彈掛在茄苳樹上沒有引爆，讓當地人的死傷降低，當地居民因而認為是三人顯靈護佑。
戰後某日，神明顯靈指示建廟，並隨即引天雷擊斷茄苳樹，當地居民遂以茄苳樹的樹幹為三人雕刻金身，因而俗稱「茄苳王」。建廟結束後，神明表示自己受封為「天將軍王」，並獲賜廟名「嘉王廟」。
因為「嘉王廟」的香火鼎盛，香客眾多，原本的主體建築已經不堪使用，所以在民國八十一年時曾擴建，於民國八十四年完工。至今，「天將軍王」仍守護當地居民，無論你想稱呼祂「天將軍王」，或是「茄苳王」都可以，因為敬拜神明的心並不會因為稱呼而改變。
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