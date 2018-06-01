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中央社

莫迪：印度堅持一個開放與包容的亞太區

中央社2018/06/02 01:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里1日專電）印度總理莫迪今晚在新加坡香格里拉對話中強調，印度不把印太區視為戰略或擁有有限會員的俱樂部，印度堅持一個自由、開放及包容的印太區，無論國家強弱都應平等。

面對中國軍事崛起並與美國在印太地區爭霸，莫迪晚間在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-LaDialogue）的演說中特別強調，印度主張一個自由、開放與包容的印度太平洋地區。

根據印度總理辦公室在推特（Twitter）發表莫迪的演說內容，莫迪強調，印度不把印太地區視為戰略或僅限於有限會員的俱樂部擁有，也非主張一些國家組成集團去支配它。

莫迪指出，印度對印太區的看法是積極的，堅持一個自由、開放及包容的印太地區，且包含所有人共同追求的進步與繁榮。印太區應包含這個地理區域所有的國家或其他與之相關的國家。

他又說，東南亞是印太地區的中心，東協（ASEAN）已經是、也將是印太區的未來。這樣的願景一直引導著印度，也如同大家尋求本區域的和平與安全架構的合作。因為共同的興旺與安全必須大家一起參與，透過對話為區域建立一共同法律為基礎的秩序。

此外，莫迪表示，在印太地區的各國與參與者都應在不受歧視下，同樣被允許在共同的海域與空域獲益。

莫迪認為，亞洲要建立有規則的秩序基礎，不論國土面積與力量強弱，所有國家都支持平等，以及航行自由與貿易往來。

他也談到印度與美國、俄羅斯、中國和日本的關係，強調俄羅斯是印度第一個戰略夥伴，及對印度戰略自主的重要性；但他不忘提到印度與美國的全球戰略夥伴關係，正在廣闊的領域不斷加深中。

但莫迪還特別強調，印美關係中最重要的基石，是雙方共享開放、穩定、安全與繁榮的印度太平洋地區願景。這段陳述通常被政治專家認為，是為對抗中國試圖控制南海而來。

但莫迪也不忘提到中國說，印度與中國的合作不斷在拓展，貿易不斷在成長，雙方也在處理分歧議題及確保邊界和平上展現成熟與智慧。

他堅信，只要印度與中國以互信進行合作且照顧對方利益，亞洲和世界就會擁有美好的未來。

莫迪還談到印度與日本從經濟到戰略關係，已完全轉變，這是個有強大實質內容與目的的關係，也是印度「東進」（Act East）政策的基石。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）籌辦的亞洲安全會議（Asia Security Summit），又稱香格里拉對話，迄今進入第17屆。今年有來自43國的專家學者出席。（編輯：徐睿承）1070602

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