金英哲見川普 白宮低調以特殊規格接待

一般情況下，白宮接待其他外國元首，多由總統於白宮北面的入口親自迎接。

金英哲現任北韓勞動黨中央委員會副委員長，他是北韓情報界出身，美國認定他在2014年主導駭客入侵索尼影業，他仍列美國制裁名單上，而他這次訪美為「川金會」做最後折衝，美國也做了高規格的特殊安排，除讓他獲得暫時的特殊簽證得以入境美國，就連今天到訪白宮的規格，也有不同安排。

（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）北韓領導人金正恩的左右手金英哲今天約中午現身白宮，在白宮幕僚長凱利的迎接下，遞交金正恩親筆信給美國總統川普，這也是18年來，北韓再有高階官員到訪白宮。

而金英哲這次是搭車、直接從白宮南草坪方向一側的大門進入，南草坪方向的入口是白宮名義上來說真正的大門，通常只有在外國元首的正式訪問或國是訪問時，才享有驅車直進、以軍禮及紅地毯接待禮遇。

而金英哲約下午1時到訪，儘管白宮沒有鋪上紅地毯，也沒有軍禮儀式，但白宮幕僚長凱利（John Kelly）在南草坪方向大門親自迎接他到訪，這樣「非正式卻高規格」的接待方式，也引起美國媒體討論。

美國有線電視新聞網（CNN）就指出，這在外交禮節上有特殊意義，而這也會是北韓領導人一直以來期望能得到與美國總統平起平坐的機會，對金正恩鞏固自身在北韓內部的政治地位，會是一次大好宣傳。

CNN的畫面也顯示，在凱利陪同下，金英哲在翻譯協助下和凱利步行穿越白宮玫瑰園的走廊時，還有短暫交談，隨後在凱利引領下，金英哲一行人進入美國總統的橢圓形辦公室，除遞交金正恩的親筆信，玻璃門後也隱約可見他與川普展開對話。

CNN指出，金正恩親筆信的內容，主要是表達期望與川普會面的意願。

2000年時，北韓已故領導人金正日與時任南韓總統金大中在平壤會晤，朝鮮半島緊張情勢暫緩後，北韓於同年10月派出時任北韓人民軍總政治局局長趙明祿訪問白宮，向時任美國總統柯林頓轉達金正日邀請他訪問平壤的消息。

當時，趙明祿著軍服出現在美國總統的辦公室，而時隔18年，著西裝的金英哲則是在結束與美國國務卿蓬佩奧於紐約的會談後，南下華府直入白宮，與川普會面。（編輯：徐睿承）1070602