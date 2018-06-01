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中央社

營造川金會善意 川普談制裁避用最大施壓

中央社2018/06/02 05:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓1日專電）美國總統川普今天說，期待6月12日在新加坡舉行的「川金會」，會是雙方建立關係的開始，而在北韓非核化前，美國仍會維持制裁，但他不想再用「最大施壓」的字眼。?

從川普接受金正恩會面的邀約後，美國與北韓經歷雙方過去常見的隔空叫囂、到川普公開信宣布取消「川金會」、卻又預留協商空間，最後在金正恩的左右手金英哲下午造訪白宮、與川普會談逾1個小時後，雙方不但一起步出橢圓形辦公室，川普還在與金英哲合照後、微笑親自送他上車，形同預告「川金會」的起死回生，最後由川普親口證實，他將於6月12日於新加坡與金正恩會面。

川普在與金英哲會面後指出，他和金英哲的會談良好，情況就像是「開始認識你」一樣，而他相信，「川金會」也會是他與金正恩兩人建立關係的開始，也是非核化過程的開始，「可能會很成功」、「最終會是個很成功的過程」。

外界關心，北韓在非核化議題上的誠意，川普則說，他相信、也知道北韓想要非核化，北韓想要發展經濟，而在他與金英哲會談中，雙方討論許多議題，包括經濟制裁。

川普說，美國有威力強大的制裁、「你們都知道那威力有多強大」，但他又說，他現在不想再用「最大施壓」這個字眼談論制裁，因為雙方現在開始嘗試交往，建立關係，但制裁依舊會維持，直到北韓非核化前，美國不會取消，不過，川普也提到「但願有一天我能取消對北韓的制裁」。

對於外界質疑他在「川金會」的反覆，川普則反駁，他之前給金正恩的公開信不是取消會面，而是為了回應當時北韓的激烈言詞，才採取的作為，但之後有許多積極正面的情況發生，而「北韓想會面，我們也覺得很重要，我們認為，如果不見面會是個大錯」。

一向急性子、重效率的川普似乎開始了解北韓的非核化會是個漫長過程，他還說，他從未說過一場會面就能解決所有問題，但「川金會」會是個過程的開始，屆時也不會簽署什麼協議，「讓我們看看會發生什麼事」。（編輯：徐睿承）1070602

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