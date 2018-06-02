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竹市文化局清點太原第構件 盼有修復機會

中央社2018/06/02 08:58
中央社 地方 / NOWnews
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竹市古蹟認列專題1（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）現實與理想的拉扯。具台灣傳統建築與日式建築折衷特色的新竹市太原第溫家古厝，已有83年歷史，建築工法和裝飾頗具歷史價值。新竹市文化局還列為「暫定古蹟」，但今年2月15日遭屋主無預警拆除，相關文化人士相當錯愕。

中央社記者向新竹市文化局詢問，確認文化局於1月31日寄發文化資產審議會開會通知，告知所有權人太原第案已進入審議程序，依法為暫定古蹟；2月8日開專案小組會議，邀3位文資審議委員前往現勘，但所有權人拒絕開門，只能先依外觀初步認定具有相當程度的文化資產價值；豈料，2月15日就接獲太原第遭怪手拆除。

文化局人員說，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，所有權人應予以管理維護，原預定2月23日召開文資審議會審查其文資價值，不料卻提前被所有權人無預警拆除，淪為斷瓦殘垣，文史軌跡頓時化為烏有，令人感到非常痛心。

文化局人員說明，位於新竹市西大路的太原第為溫家古厝，具台灣傳統建築與部分日式建築折衷特色，西元1935年修建完成，已有83年歷史，整體格局保留完整，建築工法和裝飾頗具歷史價值。溫家第一代以中藥維生，所經營的杏春藥房至今仍存，而太原第是第一代祖先向他人購得，並非溫家所建。

文化局人員拿出太原第「老屋普查資料」學者會勘後的資料，顯示太原第為傳統四合院建築，兩進兩護形成口字型，還有左右過水及外護龍，第一進中央左右次間為斗砌磚造，凹壽式入口及外護龍山牆使用平英式磚砌法，是閩南傳統工法與近代工法結合，整體格局完整，保存良好。

新竹市文化局長廖志堅受訪表示，目前太原第的主要構件、剪黏、泥塑及提報人所稱屋內牆上原有名家所題詩詞，皆已遭破壞，很難確認有多少具文資價值構件，委員會決議維持「暫定古蹟」，先進行調查及構件清點後，再提審議。

廖志堅說，目前已獲文化部補助、新竹市政府自籌，共投入新台幣300萬元進行太原第的構件清理計畫，並於現場設置圍籬、鋪設防水帆布，做暫時保護措施，後續構件清點作業將仿考古方式進行測量、發掘及紀錄，包括構件揀選、清理、測繪、木料防蟲腐及層架存放，預計7月完成，10月結案，以利後續文資審議及修復作業。

太原第案文資審議委員之一的薛琴受訪表示，依文資法規定，可要求屋主予以回復原狀，但太原第已遭嚴重破壞，實難真正恢復原本樣貌，目前僅能找尋具保存價值的構件，清點後，評估是否有機會「部分復原」。

不願具名的知情人士透露，溫家的後代傳人疑似有意將土地賣給建商，擔心太原第若被列為古蹟後，就無法施工開發，因此趕緊僱請怪手到場將建物拆除。

竹市文化局文化資產科長林曉華說明，若毀損暫定古蹟之全部、一部分或附屬設施，依文資法規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金，全案已函送新竹地檢署偵辦。（編輯：卞金峰/方沛清）1070602

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