巴西石油公司總裁巴倫特辭職 外界擔憂

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西石油公司總裁巴倫特今天辭職，被經濟學家評為負面和令人擔憂，稱國營企業在他管理兩年期間重新站起來，並懷疑國企的價格政策是否會維持不變。
國家石油管理局前局長茲貝爾斯坦（DavidZylbersztajn）認為，巴倫特（Pedro Parente）的離開將給巴西帶來痛苦，因為他千辛萬苦才恢復各界對巴西石油公司（Petrobras）的信任，「但要失去信譽，30秒就夠了。」
儘管對巴倫特的決定感到遺憾，經濟學家波利（Monica de Bolle）表示不感到意外，因為泰梅爾（Michel Temer）政府受不了壓力，決定在燃油價格方面採取新大眾主義作風，有違巴倫特的專業原則。
國際信評機構穆迪（Moody's）資深分析師艾梅達（Nymia Almeida）表示，巴西石油公司領導階層的變化對其信用不利，「巴倫特的離開顯示，巴西石油公司金融政策的改善趨勢可能受到影響。」
里約聯邦大學經濟學教授古提瑞茲（MargaridaGutierrez）指出，巴西石油公司變更價格政策的壓力很大，可惜的是因此導致巴倫特的辭職，「要滿足卡車司機的要求調降柴油價格，一定要有所付出，不是納稅人就是巴西石油公司，社會大眾必須理解這一點。」
巴西石油公司在巴倫特任內採取的燃油價格政策，在卡車司機罷工期間受到諸多批評。自去年7月以來，巴西石油公司開始採取按美元和國際市場油價變化調整價格，致使汽油和柴油價格累計上漲超過50%。
今天上午，巴倫特與總統泰梅爾在總統府高原宮會談，正式提出辭呈表示，「對巴西石油公司已經盡了力，對職位或地位沒有任何眷戀，也不會妨礙國企討論替代方案。」
下午，巴西石油公司董事會舉薦國企財務部主管蒙泰羅（Ivan Monteiro）擔任代理總裁，以此向各界表明，巴西石油公司的復甦政策不會有任何改變。（編輯：陳俊碩）1070602