巴西石油公司總裁巴倫特辭職 外界擔憂

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西石油公司總裁巴倫特今天辭職，被經濟學家評為負面和令人擔憂，稱國營企業在他管理兩年期間重新站起來，並懷疑國企的價格政策是否會維持不變。

國家石油管理局前局長茲貝爾斯坦（DavidZylbersztajn）認為，巴倫特（Pedro Parente）的離開將給巴西帶來痛苦，因為他千辛萬苦才恢復各界對巴西石油公司（Petrobras）的信任，「但要失去信譽，30秒就夠了。」

儘管對巴倫特的決定感到遺憾，經濟學家波利（Monica de Bolle）表示不感到意外，因為泰梅爾（Michel Temer）政府受不了壓力，決定在燃油價格方面採取新大眾主義作風，有違巴倫特的專業原則。