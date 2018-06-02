不想財產變古蹟 學者：誘因不足

新竹市文化局長廖志堅受訪指出，位於新竹市西大路的「太原第」為溫家古厝，具台灣傳統建築與部分日式建築折衷特色，西元1935年修建完成，已有83年歷史，整體格局保留完整，建築工法和裝飾頗具歷史價值，已進入審議程序，為暫定古蹟。

新竹市古蹟密度高，舊城區周邊有35處古蹟和歷史建築，也有不少日治時期建物陸續被新竹市政府指定為市定古蹟，但今年2月15日卻發生已被市府列為暫定古蹟的「太原第」遭屋主自行拆除，也因此被依文資法移送法辦，案件引發文化團體關注。

竹市古蹟認列專題2（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市溫宅「太原第」在尚未審議是否為古蹟前就遭屋主拆除，再次讓指定私有建物為古蹟的困難浮現，學者認為，政府應與民眾多溝通，提出更好誘因，民眾認為利益受保障，自然願意把古蹟留下。

廖志堅指出，暫定古蹟於審議期間內視同古蹟，應予以管理維護，原預定2月22日召開文資審議會，審查文資價值，不料卻在2月15日遭所有權人無預警拆除，淪為斷瓦殘垣，文史軌跡頓時化為烏有，感到非常痛心。

廖志堅認為，新版「文資法」已提高刑度罰則，但古蹟持有者寧可選擇拆屋、罰款的方式，避免自己的財產被列為古蹟；他無奈地說：「土地賣給建商的價格，付這些罰款根本不痛不癢。」希望文資法能提供更大誘因、獎勵機制，鼓勵所有權人保留具有文資潛力的老屋。

中原大學建築系兼任助理教授薛琴受訪表示，由於當時被拒於門外，無法進入建物內勘查，但就「太原第」的少量照片來看，許多牆上的彩繪、詩詞都相當精彩。他說，依現行文資法，除了可對屋主判刑、罰則外，也可要求回復原狀，若無能力回復，可提出損壞賠償。

薛琴表示，許多民眾擔心私有財產被列為古蹟後，個人利益會受到影響，但古蹟乘載的是文史軌跡、歷史記憶，並非僅限於個人利益，政府與民眾雙方都應努力維護與保存。

「最重要的是充分溝通。」薛琴說，政府應提出更多有利措施，保障古蹟所有權人、相關族人利益，且儘早聯繫、溝通；另外，若建物已被指定為古蹟後，土地無法再新建房屋，所有權人選擇的拆屋手段，反而帶來更大損失。

關心文化發展的新竹市議員李妍慧認為，近年古蹟保存的觀念提高，不少民眾與文化人士都希望具有保存價值的歷史建物能被列為古蹟，但對於財產所有人來說，相關利益也盼能受到保護與重視。

李妍慧指出，許多精雕細琢且具保存價值的老建物，通常都位在土地價值較高的地區，當土地與地上物皆屬民眾的私有財產時，政府有許多層面需要顧及，應謹慎處理，另也盼能調整相關法規，同時保障民眾權益，也留下歷史記憶。（編輯：卞金峰/方沛清）1070602