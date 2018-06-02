溫斯坦再遭控性侵 3女星提集體訴訟

湯普森說，溫斯坦狂伸狼爪的行徑去年遭踢爆後，有人向律師布拉夫曼（Benjamin Brafman）與他公司的另一名律師史派洛（Alex Spiro）提到她。

法新社報導，提起集體訴訟的女性之一湯普森（Melissa Thompson）說，她是在2011年與溫斯坦會面討論新的行銷手法時遭他性侵。

（中央社紐約1日綜合外電報導）3名女演員今天對好萊塢金牌製片溫斯坦（Harvey Weinstein）提出新的訴訟，指控他性侵並呼籲曾遭溫斯坦魔爪侵犯的其他受害者出面，加入她們的控訴行列。

溫斯坦上週因涉嫌性侵與性犯罪遭到起訴，布拉夫曼擔任他的辯護律師。

替湯普森打官司的哈根斯柏曼（Hagens Berman）律師事務所在聲明中說：「湯普森經人誘導下以為布拉夫曼與史派洛代表溫斯坦案的受害者。」

聲明說：「有人使用欺騙技倆，引誘她交出關於溫斯坦行徑的影音證據（她也這麼做了）。」

聲明又說：「湯普森是在交出影片證據後，才發現布拉夫曼當時就是或之後會是溫斯坦的主要刑事辯護律師。」

布拉夫曼的律師事務所在這起訴訟中，與溫斯坦的前電影公司米拉麥斯（Miramax）和溫斯坦影業公司（The Weinstein Company）一同列為被告。

參與集體訴訟的另兩名女星為杜雷尼（CaitlinDulany）和葛梅斯（Larissa Gomes），指控溫斯坦1996年「攻擊、威脅並將（杜雷尼）非法拘禁在她的公寓」，且在同年的坎城影展再犯。

哈根斯柏曼律師事務所說，葛梅斯遇到的狀況是，在溫斯坦第2次跟她見面時，溫斯坦將「她關在他的飯店房間並威脅、毆打與攻擊她」。

這起訴訟是哈根斯柏曼事務所自去年底起對溫斯坦提出的第3起集體訴訟，呼籲其他受害女性加入訴訟。

湯普森說：「我們值得活在濫用權力需負起責任的世界。站出來並勇於發聲，因為現在就是最好時機，這一切已經夠了。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070602