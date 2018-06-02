年改7月上路 監督年改聯盟擬10月大型抗爭

（中央社記者余曉涵台北2日電）公教年改將在7月上路，監督年金改革聯盟也拍板將在上路前舉行大型記者會表達抗議外，也將在10月舉辦大型抗爭，結合軍公教警消勞人員。

公教年改預計將在7月正式上路，不滿年改版本的監督年金改革聯盟也預計將在6月29日舉行大型記者會表達抗議。

根據監督年金改革聯盟第20次執行委員會議記錄，公教年改讓退休公、教、警、消人員退撫權益遭受嚴重實質權益受損，將會持續透過復審、訴願、行政爭訟、釋憲聲請等程序，展延軍公教警消表達不滿抗爭力道。

監督年金改革聯盟也決議，10月會擇期舉辦大型抗爭，結合軍公教警消勞人員，抗議政府違反信賴保護原則的不當年改。