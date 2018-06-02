吳音寧送洋酒　民進黨北市黨團批不實指控

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議事件又添一樁？！國民黨籍台北市議員陳重文爆料，吳音寧用業務費購買洋酒送民進黨台北市黨部，消息一出引發外界批評，不過民進黨台北市黨部也發出聲明指出，對於不實指控深表遺憾，並保留法律追訴權。

對於吳音寧送酒事件，國民黨文傳會主委李明賢在臉書貼文表示，這就是標準的國庫通黨庫、公帑變私人公關費的政壇大醜聞！更令人好奇的是，那60瓶洋酒送到民進黨黨慶上，到底是誰喝了？蔡英文、洪耀福沒喝嗎？一口都沒有？誰喝了「吳音寧酒」？

李明賢批評，問題是，監院與政風處甚至檢調都不用主動調查？這還真是官官相護到天邊！也難怪啦，吳音寧的公關這麼好，民進黨真捨不得換吧？難道這真是喝人一口酒，永遠是好朋友的道理？這就是皇家裡炮吧！