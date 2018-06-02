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政治

吳音寧送洋酒　民進黨北市黨團批不實指控

記者戴祺修／台北報導2018/06/02 09:24
▲北農總經理吳音寧（圖左）遭質疑再三說謊，令網友們火大砲轟「廢物就算了，還不知廉恥」。（圖／NOWnews資料照）
▲北農總經理吳音寧（圖左）遭質疑再三說謊，令網友們火大砲轟「廢物就算了，還不知廉恥」。（圖／NOWnews資料照）

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議事件又添一樁？！國民黨籍台北市議員陳重文爆料，吳音寧用業務費購買洋酒送民進黨台北市黨部，消息一出引發外界批評，不過民進黨台北市黨部也發出聲明指出，對於不實指控深表遺憾，並保留法律追訴權。

對於吳音寧送酒事件，國民黨文傳會主委李明賢在臉書貼文表示，這就是標準的國庫通黨庫、公帑變私人公關費的政壇大醜聞！更令人好奇的是，那60瓶洋酒送到民進黨黨慶上，到底是誰喝了？蔡英文、洪耀福沒喝嗎？一口都沒有？誰喝了「吳音寧酒」？

李明賢批評，問題是，監院與政風處甚至檢調都不用主動調查？這還真是官官相護到天邊！也難怪啦，吳音寧的公關這麼好，民進黨真捨不得換吧？難道這真是喝人一口酒，永遠是好朋友的道理？這就是皇家裡炮吧！

國民黨前政策會執行長蔡正元也在臉書貼文說，「皇家禮炮是非常貴的洋酒，不是小老百姓喝得起的酒，民進黨一下子喝掉60瓶皇家禮炮，而且是公款，真敢！」

對於爆料民進黨部發出聲明說，針對國民黨陳重文議員之不實指控，指稱北農總經理吳音寧，贈送民進黨台北市黨部春酒餐敍，皇家禮炮60瓶，實為子虛烏有之指控。民進黨台北市黨部對國民黨陳重文議員之不實指控深表遺憾，並保留法律追訴權。
 

關鍵字吳音寧皇家禮炮陳重文蔡正元李明賢
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