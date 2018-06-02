「下面好癢」裸拍35秒片瘋傳　風衣妹哭求：別告訴家人

今（ 2018 ）年 3 月間在網路上瘋傳一段裸拍影片，地點位於台北市民生社區的富錦街，拍攝者刻意將錄影時間選在晚上。畫面中一位身材纖細的女子出現在鏡頭前，拉開寬鬆風衣，卻見裡面一絲不掛、三點全露，面對鏡頭嬌嗔「啊～下面好癢」，經過警方循線調查，逮捕到女主角 24 歲徐姓女子，和掌鏡的 37 歲錢姓攝影師，女子到案後慌張求饒，要警方別讓家人知道。
綜合媒體報導，徐女和錢男兩人為情侶關係，當時從外地開車到台北，正巧行經民生社區一帶，兩人見四下無人、黑漆漆一片，便臨時起意進行裸拍，當成白色情人節的紀念，事後將影片分享給裸拍同好，不料卻被外流。
影片短短 35 秒，一開始有車輛、行人經過，附近還是一間小學，穿著風衣的徐女對著鏡頭搔首弄姿，不停發出挑逗的叫聲，拉開風衣後裡面什麼也沒穿，好身材一覽無遺，接著畫面轉向路牌，寫著「富錦街 107 巷」，鏡頭再被帶回徐女身上，錢男伸手輕撫她的胸部，徐女則嚷嚷「啊～下面好癢」，畫面令人看得臉紅心跳。
事後警方循著監視器畫面，鎖定一輛可疑的白色車輛，找到當時拍攝影片的徐女、錢男，將兩人依妨害風化等罪移送偵辦，徐女嚇得向警方求饒「以後不敢了！」懇求別讓家人知道，警方認定徐女犯案後坦承犯行、深具悔意， 1 日予以不起訴處分。