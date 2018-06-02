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政治

賴清德宣示：推動非核家園　穩定供電並減少空汙

記者戴祺修／台北報導2018/06/02 09:36
▲行政院長賴清德。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）
▲行政院長賴清德。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

行政院長賴清德今（1）日參訪學甲筏子頭室內養殖結合太陽光電案場暨出席啟用儀式時強調，行政院推動能源轉型，不僅要達到「非核家園」及穩定供電目標，還要減少空汙，希望各界支持，共同努力完成。

賴清德指出，立法院去（106）年 1 月已完成「電業法」修正，法律明定核一、核二及核三廠必須在 2024 年前如期除役。行政院能源轉型政策的最高原則是 2025 年達到「非核家園」目標，配電比率是再生能源 20 %、天然氣 50 %及燃煤 30 %。

賴清德說，以目前能源發電整體配比，核能發電 12-15 %、再生能源 5 %、火力發電80%來看，「非核家園」目標並非從無到有，未來火力發電的 80 %不變，另調整能源配比，核能發電 12-15 %由再生能源取代。

賴清德說表示，政府已擬訂整體再生能源分配佔比。風力發電部分，原本預計達到 3 GW的設置容量目標，因國外廠商踴躍來台投資，因此增加 2.5 GW採價格競標，達到共 5.5 GW設置目標容量，而目前通過的風力發電裝置容量已達 10 GW。後續包括建立饋線及維修相關事宜，行政院皆有專案計畫督導執行。

賴清德表示，太陽能發電部分，目前地面型太陽能發電 17 GW的目標，進度都符合預期，屋頂型太陽能 3 GW的目標，速度則已超前，在各地方政府的努力下，目前已有4,000多個案子通過，包括公部門、學校等機關的屋頂都架設太陽能發電設備，另還有農電共生等作法。

賴清德指出，行政院已核定通過「綠能屋頂全民參與」推動方案，躉購費率每度約6元，約20%作為屋頂租金，另回饋3%給地方政府成立綠電發展基金來支持綠能及鄰里建設。目前相關機制都已建立，此制度同時也解決屋頂違章建築問題，希望民眾踴躍響應。

賴清德強調，蔡英文總統揭櫫的 2025 年「非核家園」目標不會跳票，且行政院除電力供應外，還要達到減少空污排放的目標。 2025 年天然氣發電佔比將達 50 ％、燃煤約為 30 ％。此外，台電公司目前空污排放量約 10 萬公噸， 2025 年時排放量會減至 6.5 萬公噸，空污將減少 35 ％。

賴清德指出，行政院也提出「空氣污染防制策略」，未來汽機車都需改為非燃油車，公務車會率先於2030年全面電動化，新售機車及汽車將分別於2035年及2040年電動化，此政策將減少三成空氣污染。另也搭配其他汙染源管制如營建及餐飲油煙等，讓台灣的空氣汙染進一步下降。

關鍵字賴清德非核家園穩定供電空汙
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