〈鉅亨看世界〉AI科技的革命

巴倫周刊指出,人工智慧 (AI) 科技為近日熱門話題,但這波革命才剛剛起步,發展 AI 過程中,需要運用巨大的計算能力,對於美光科技與賽靈思等半導體公司,為非常好的消息,他們可能成為未來的晶片之星。

巴倫周刊早在 2015 年 10 月,就曾以 AI 為主題做過封面故事,當時的標題為《Watch Out Intel, Here Comes Facebook》。當中曾被提及的 Nvidia,股價已大漲 770%,而美光可能在 AI 發展之撐下,成為新一代晶片界新星,因為發展過程中,需要許多的記憶體晶片,該公司股價迄今已成長 270%。