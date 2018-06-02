NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈信義區兩度跳電　他要大家檢討自己糗翻天！「學妹抱歉了」竟傳成…8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

假新聞氾濫　網路被霸凌第一名的連勝文這樣說

記者戴祺修／台北報導2018/06/02 10:09
▲國民黨中央委員連勝文辦公室發言人錢震宇表示，只要國民黨台北市長參選人丁守中提出需求，連勝文一定會積極考量。（圖／NOWnews 資料照）
▲國民黨中央委員連勝文辦公室發言人錢震宇表示，只要國民黨台北市長參選人丁守中提出需求，連勝文一定會積極考量。（圖／NOWnews 資料照）

網路假新聞氾濫已經成為國安議題，2014年曾經被媒體票選為台灣被網路霸凌最嚴重的第一名，國民黨中央委員連勝文也在臉書發文表示， 2014 市長大選當中，針對他及家人無數惡毒且匿名的假新聞，透過特定媒體及名嘴散布，之後再經過網路病毒式的傳播，持續地對我進行人格的謀殺，造成輿論沉默螺旋的效應，使得媒體負面聲量愈來愈大，卻沒有人敢出來辯護。

連勝文也寫下幾個他在網路上被抹黑案例，分別是：一、連勝文前往北京向習近平報告要參選台北市長並爭取支持。事實上，電視台將我與習近平先生握手互動的所有畫面po出來，連寒暄在內總共不到15秒，試問如何報告並爭取支持？

二、連勝文參加花花公子派對。事實上，不但沒有這件事，且沒有任何人能夠指證是哪一年、哪一天去參加所謂的派對，也沒有任何證據、照片，或目擊者能證實這樣的不實訊息。

三、連勝文接受頂新政治獻金。結果在選完半年後，經過特偵組徹底調查，證實我從來都沒有收過頂新一毛錢。

四、連勝文炒股並涉及內線交易。同樣在選完後，經過檢調單位徹底調查，同時比對個人及家人的金流及所有證券戶頭、交易資料後，證實個人及家人完全沒有任何違法行為，最後做出不起訴處分，但選舉早已結束。

五、連勝文非法竊聽柯陣營。現在大家都知道這是一個自導自演的「老鼠尾」事件，然而待司法體系澄清事實時，選舉早已結束。

連勝文說，這些都只是大家都還有印象的一些假新聞事件，網路還有許多我已經懶得辯白的事，我也就不講了。重點是，這種惡意抹黑，製造假新聞，攻擊對手的卑劣手法，即便我們提告進入司法程序，尋求真象，但司法判決往往都是雷大雨小，等到澄清後選舉早已結束。遲來的正義算甚麼正義？

連勝文表示，今年又要選舉了，可以想見到這種透過名嘴、網路、特定媒體散布假新聞，來攻擊對手的事件一定會發生！希望各位朋友，不管你支持哪一個候選人，不要輕信這種未經證實、來源不明的訊息！舉例而言，「別讓勝文不開心」已經證實這就是一個造假出來充滿惡意的謠言，但還有人要拿過去某電視台未經証實的舊報導，說「連勝文幕僚證實連方瑀有說這句話」，那請問是哪一個幕僚？有沒有名字？這世界上有這麼愚蠢的幕僚會去證實根本不是事實的假訊息嗎？

連勝文呼籲，不管是哪一黨、哪一派，甚至是對手，他都希望台灣不要再出現像他這樣的假新聞受害者。

關鍵字連勝文別讓勝文不開心網路假新聞惡意抹黑
漢光演習登場　國軍推影片激勵士氣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan