假新聞氾濫　網路被霸凌第一名的連勝文這樣說

連勝文也寫下幾個他在網路上被抹黑案例，分別是：一、連勝文前往北京向習近平報告要參選台北市長並爭取支持。事實上，電視台將我與習近平先生握手互動的所有畫面po出來，連寒暄在內總共不到15秒，試問如何報告並爭取支持？

網路假新聞氾濫已經成為國安議題，2014年曾經被媒體票選為台灣被網路霸凌最嚴重的第一名，國民黨中央委員連勝文也在臉書發文表示， 2014 市長大選當中，針對他及家人無數惡毒且匿名的假新聞，透過特定媒體及名嘴散布，之後再經過網路病毒式的傳播，持續地對我進行人格的謀殺，造成輿論沉默螺旋的效應，使得媒體負面聲量愈來愈大，卻沒有人敢出來辯護。

二、連勝文參加花花公子派對。事實上，不但沒有這件事，且沒有任何人能夠指證是哪一年、哪一天去參加所謂的派對，也沒有任何證據、照片，或目擊者能證實這樣的不實訊息。

三、連勝文接受頂新政治獻金。結果在選完半年後，經過特偵組徹底調查，證實我從來都沒有收過頂新一毛錢。

四、連勝文炒股並涉及內線交易。同樣在選完後，經過檢調單位徹底調查，同時比對個人及家人的金流及所有證券戶頭、交易資料後，證實個人及家人完全沒有任何違法行為，最後做出不起訴處分，但選舉早已結束。

五、連勝文非法竊聽柯陣營。現在大家都知道這是一個自導自演的「老鼠尾」事件，然而待司法體系澄清事實時，選舉早已結束。

連勝文說，這些都只是大家都還有印象的一些假新聞事件，網路還有許多我已經懶得辯白的事，我也就不講了。重點是，這種惡意抹黑，製造假新聞，攻擊對手的卑劣手法，即便我們提告進入司法程序，尋求真象，但司法判決往往都是雷大雨小，等到澄清後選舉早已結束。遲來的正義算甚麼正義？

連勝文表示，今年又要選舉了，可以想見到這種透過名嘴、網路、特定媒體散布假新聞，來攻擊對手的事件一定會發生！希望各位朋友，不管你支持哪一個候選人，不要輕信這種未經證實、來源不明的訊息！舉例而言，「別讓勝文不開心」已經證實這就是一個造假出來充滿惡意的謠言，但還有人要拿過去某電視台未經証實的舊報導，說「連勝文幕僚證實連方瑀有說這句話」，那請問是哪一個幕僚？有沒有名字？這世界上有這麼愚蠢的幕僚會去證實根本不是事實的假訊息嗎？

連勝文呼籲，不管是哪一黨、哪一派，甚至是對手，他都希望台灣不要再出現像他這樣的假新聞受害者。