NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈信義區兩度跳電　他要大家檢討自己糗翻天！「學妹抱歉了」竟傳成…8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

法式甜點藏身古厝 糕餅業第3代開新路

中央社2018/06/02 10:03
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）古厝不是只能經營民宿而已，金門傳統糕餅店第3代的黃朝翔，將古厝與法式甜點結合，營造愜意空間，讓顧客恣意享受與古早閩南點心完全不同的味蕾體驗，也為自己開創新路。

金門縣金沙鎮沙美老街上的長合食品行，創立超過70年，售製金門傳統糕餅--軋車餅、寸棗糖、麻花捲等，是來到沙美的旅客，必訪的伴手禮商家。但長合第二代的么子黃朝翔，卻在后浦頭老家古厝另起爐灶，經營法式甜點小舖。

27歲的黃朝翔說，小時候玩伴都出去玩，他卻要在家裡幫忙，所以高職時刻意選擇電子科，但讀了之後又沒興趣，適逢國立高雄餐旅大學烘焙管理系首次對金門考生招手，讓他重回家族領域。

推甄時，他憂心實力不如高職就讀餐飲科的同學，在媽媽鼓勵下，他勇敢說出家庭背景，加上理念獲得校方青睞而錄取；由於學校師資堅強、理論厚實，加上「家學淵源」，很快跟上進度。

黃朝翔原本計劃畢業服完兵役後到台灣工作，退役時遇上昇恆昌金湖飯店開幕，正可奉獻所學，於是進入飯店點心房工作。不過，他創業的念頭一直沒停過。

他最早打算在熱鬧的金城鎮開店，但房租居高不下。媽媽何明美說，看到沙美沒落，身為本地人有責任活絡家鄉，可惜在沙美老街一直找不著合適店面，後來心想不如翻修后浦頭老家古厝，供兒子開店。

起先，黃朝翔擔憂顧客不會到這麼偏僻的地方，何明美告訴他，「慢慢做，如果真的做不成，還有家裡給你做後盾」。

古厝終於在去年7月完成修復，今年1月「愜意」開張。何明美說，「家裡做傳統糕餅，西點部分沒有辦法幫忙，只能給他精神支持，為他加油打氣」。

黃朝翔後來覺得，其實地點遠一點沒關係，古厝反而有特色，顧客來這裡會感覺很愜意，也比較能放鬆。他用金門花磚妝點空間，更創造畫龍點睛效果，成為網美打卡夯點，吸引不少客群。

然而，要吸引回頭客，最重要的還是產品本身。黃朝翔自信愜意的甜品，在金門並不多見，「不敢說原料百分百天然」，但在嚴選食材下，有把握口感和風味絕對「比化工食材細緻、有層次」。

甜點外型樸素，不以花俏取勝，是黃朝翔的堅持。他說，「不會去做卡通圖案」。在以專業餐飲殿堂的紮實訓練為基礎下，加上反覆調整，他開發了多款人氣甜品。

例如，以覆盆子和玫瑰組合的「漫步雲端」，塔皮口感輕盈，讓人吃得很放鬆，又有解膩效果，吃了有漫步雲端感覺。「小家碧玉」鋪滿去籽綠葡萄，看起來清澈純淨，吃起來酸酸甜甜。他說，無籽葡萄是改良品種，香氣不足，有籽葡萄口感才到位，一顆顆去籽，十分費工。

本地居民董小姐說，愜意甜點新鮮濕潤度高；但也有顧客覺得稍甜了些。黃朝翔說，已做到盡量減糖，不過，例如蛋白霜，必須要有一定的量才能支撐紋路，有時稍甜也是不得已。

雖然現在擁有一片天，但黃朝翔不會放棄家族事業。去年中秋節，他以西式原物料和手法製作月餅，把豬油改成無水奶油，由於油脂高達99.9%，用量相對減少，更為香甜，倍受好評。

除了利用金門花生製作馬卡龍，他還打算用高粱酒、芋頭等在地食材研發更多伴手禮；長遠目標是要與家族事業共享人力和資源，結合傳統閩南糕餅和法式甜點，打造黃家專屬的甜品世界。（編輯：李錫璋）1070602

美防長控中國在南海擴張軍力...領域教學中心研討會 為十二...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan