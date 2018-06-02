Visa卡歐洲服務當機 商店收銀台大排長龍

（中央社倫敦1日綜合外電報導）國際性付款技術公司Visa系統當機，歐洲各地今天出現消費人潮堵塞在收銀台前、提款機前大排長龍的情景。Visa公司表示，正儘速修復當中。

Visa發言人對法新社表示：「我們現正遇上服務中斷的狀況，這在歐洲造成部分Visa交易程序受阻的問題。我們正在調查原因，盡快解決問題。」但他無法說明在歐洲有多少Visa用戶受到影響。

社群網站上開始出現Visa用戶的抱怨，而各家銀行也試著向客戶解釋這個狀況。

匯豐銀行在英國的推特帳號表示：「就我們所了解，斷斷續續還有一些狀況，但服務正在慢慢恢復當中。」