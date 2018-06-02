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娛樂

張棟樑不認像大叔　搞笑強調「我只是出道早」

記者徐郁雯／台北報導2018/06/02 10:37
▲連俞涵、張棟樑演出《一千個晚安》。（圖／三立提供，2018.06.02）
▲連俞涵、張棟樑演出《一千個晚安》。（圖／三立提供，2018.06.02）

新偶像劇《一千個晚安》於1日舉辦發布記者會，主要演員張棟樑、連俞涵、李宗霖、姚愛寗、陳博正、苗可麗、龍劭華、朱陸豪及文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君、台灣阿布電影公司萬冠麗董事長皆出席，場面浩大。

其中，男主角張棟樑演出《愛情女僕》已是六年前的事，他興奮透露：「我出場很特別，場景挑在火焰山，也很難得有機會因戲環島。」至於現在拍戲面對許多新生代演員，會不會擔心被當成大叔看待？他一聽就笑說：「大叔現在很火。」接著表示完全不擔心，而且他未超過40歲，還故意強調自己是出道早。


▲偶像劇《一千個晚安》舉行發布記者會。（圖／三立提供，2018.06.02）

連俞涵首次與張棟樑合作，拍前還特別聽遍張的每一首歌，在劇中她將完成一趟「父親遺願」的旅程，表示當時會接演的重要因素是因為能到山上拍戲，笑說跟張棟樑一起拍戲的最大利福利，是可以偷聽他唱歌。

《一千個晚安》獲文化部旗艦型連續劇製作補助，更首次跨平台於NETFLIX全球同步播出，劇情描寫一位鐵道員女兒圓父親的環島夢，並從中尋根，找到自我價值與愛情。該劇由《敗犬女王》的導演林清振執導，劇中能看見台灣各角落人文面，並透過NETFLIX平台全球版權獨家發行，在超過190個國家以多國語言同步上架。


▲偶像劇《一千個晚安》舉行發布記者會。（圖／三立提供，2018.06.02）

關鍵字一千個晚安張棟樑連俞涵
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