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智慧手機出貨量恐2年低成長 印度市場看俏

中央社2018/06/02 10:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹2日電）智慧手機市場恐將連續2年低成長，研調機構Strategy Analytics預估，今年智慧手機出貨量將僅成長1.4%，明年也將成長低個位數百分點；不過，印度市場將相對具成長潛力。

除智慧手機換機週期延長，Strategy Analytics表示，智慧手機價格上漲，加上產業整併、中國大陸市場萎縮與經濟不確定性等，都是影響今年與明年智慧手機出貨量低成長的原因。

Strategy Analytics預期，在5G與硬體創新驅動下，2020年智慧手機出貨量成長率可望略有回升。2018年至2023年智慧手機出貨量將穩定成長25%。

中國大陸、印度與美國因人口眾多，將會是未來5年全球最大的3個智慧手機市場。

其中，中國大陸智慧手機市場，StrategyAnalytics預期，因當地智慧手機普及率趨於飽和、換機週期延長及經濟出現阻力，今年市場恐將衰退，2019年在5G與技術創新推動下，市場將可出現小幅反彈。

Strategy Analytics對印度市場展望相對樂觀，預期因當地智慧手機普及率較低，隨著3G及4G覆蓋率提高，未來3年印度智慧手機出貨量可望有2位數百分點成長率。（編輯：楊玫寧）1070602

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