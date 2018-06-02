北市信義區百貨驚傳持刀擄人　貴婦被押至汽旅洗劫11萬

▲警方發現，謝嫌在犯案當天下午就在停車場內鬼鬼祟祟出沒，尋找下手目標。（圖／NOWnews 資料圖片）

昨（1）日晚間 6 時 30 分左右，位於台北市信義區的百貨公司內驚傳擄人劫財案件！一名年約 40 歲的王姓女子，本來在百貨中和友人逛街、用餐，不料當她獨自走到地下停車場取物時，竟遭到一名謝姓歹徒持刀狹持。王女被謝嫌押上她的 BMW 轎車後，一路開至新北市新莊區的汽旅，途中謝嫌還盜領王女 11 萬多元現金，行徑十分囂張。所幸最後王女終於找到機會報警，警方目前已將謝嫌逮捕，全案依法偵辦。

根據警方調查，昨天晚間 6 時許，王女和友人在信義區的百貨公司內逛街、用餐，途中王女獨自返回位於地下 4 樓停車場的車子內取物，突然遭到有妨害自由、竊盜，以及強制罪等前科的謝嫌，以折疊刀抵住其臀部，命令她上車載他離去。

警方指出，謝嫌在途中逼問王女提款卡密碼，並於新北市新莊區多處，順利連續提領了 11 萬多元，接著再將王女押往新莊區新樹路某間汽車旅館內。所幸後來謝嫌離開至王女車上取物，王女逮到空檔報警處理。



▲警方查扣謝嫌盜領的贓款新台幣 11 萬多元，還有提款卡一張。（圖／NOWnews 資料圖片）



▲所幸最後王女找到機會報警，謝嫌也被警方逮捕送辦。（圖／NOWnews 資料圖片）

新莊警方接獲通報後，火速趕往現場，將謝嫌當場壓制逮捕，順利救出王女，並在於現場查扣謝嫌的犯罪工具摺疊刀一把，以及贓款新台幣 11 萬多元，還有提款卡一張。全案將依法偵辦。