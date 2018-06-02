巴西卡車司機罷工 自行車成有效替代交通工具

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西卡車司機罷工期間，4%平常已習慣騎自行車的人，幾乎沒有受到任何影響，並且證實住在大城市可以不依賴汽車。

里約聯邦大學（UFRJ）公布的「巴西的自行車經濟」報告指出，62%在聖保羅市將自行車作為日常交通工具的人，平均騎一趟的距離為7公里，而50%的捷運乘客通行距離為5公里，顯示自行車是便利又環保的交通工具。

巴西自行車聯盟（Alianca Bike）督導古德（Daniel Guth）表示，推廣民眾騎自行車的目的並非有心醜化汽車，而是聖保羅市內的確有很多自行車路線可以使用。