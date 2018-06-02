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巴西卡車司機罷工 自行車成有效替代交通工具

中央社2018/06/02 10:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西卡車司機罷工期間，4%平常已習慣騎自行車的人，幾乎沒有受到任何影響，並且證實住在大城市可以不依賴汽車。

里約聯邦大學（UFRJ）公布的「巴西的自行車經濟」報告指出，62%在聖保羅市將自行車作為日常交通工具的人，平均騎一趟的距離為7公里，而50%的捷運乘客通行距離為5公里，顯示自行車是便利又環保的交通工具。

巴西自行車聯盟（Alianca Bike）督導古德（Daniel Guth）表示，推廣民眾騎自行車的目的並非有心醜化汽車，而是聖保羅市內的確有很多自行車路線可以使用。

只使用自行車和電動車在大聖保羅地區、提供快遞服務的公司Carbono Zero指出，卡車司機罷工期間、燃油最吃緊的時候，公司業務瞬間提高300%。

5月21至26日罷工期間，聖保羅辦公大樓集中的商業大道法利亞利馬（Faria Lima）的自行車專用道使用率提高17.5%，自行車共享服務平台Bikxi的累計服務數量亦創紀錄。

為鼓勵民眾使用自行車，里約、聖保羅、雷西夫（Recife）、快樂港（Porto Alegre）、薩爾瓦多和好景市（Belo Horizonte）的公共自行車租用價格，也從每天巴西幣5元降至象徵性的收費0.10元。（編輯：陳惠珍）1070602

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