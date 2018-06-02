這個神明很少見／走過不路過的白蓮七省巡按

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）鹿港大小廟宇林立，但有一間小小的古廟不知道有到過鹿港的你們是否曾經注意過？在鹿港龍山寺與鳳山寺中間，德興街上的「本壇宮」，廟前有一木製匾額，上書寫「代天巡狩」，主祀白蓮七省巡按。
本壇宮的外觀其實並不是特別顯眼，走進廟中就能看透廟中全景，就像是普通的舊式平房。本壇宮主祀白蓮七省巡按，龍邊祀有廣澤尊王、虎邊祀有威靈大將爺，神龕兩邊各供有一隻關刀，霸氣凜然。
居住在德興街的一施姓民眾，在家供奉由威靈廟分靈出來的威靈大將爺，因為威靈大將爺的靈驗吸引了許多鄰里鄉親到府參拜、問事。民國三十六年（西元1947年）的某天，一如往常的問事進行中，突有一神明降乩，不識字的乩童竟拿來筆墨洋洋灑灑寫下了：「德行玉旨白蓮巡七省，興氣凌雲戰馬衛八閩」一幅對聯。神明表明身份為白蓮七省巡按，並描述了自己的形貌，透過乩童表示希望能夠常駐於此。原本施姓民眾將白蓮七省巡按安置於家中廳堂，但因為前來參拜的信眾日漸增多，施家漸感不便，遂接受信徒捐地，於民國四十年興建宮廟。
資料參考：
走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/