這個神明很少見／走過不路過的白蓮七省巡按

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）鹿港大小廟宇林立，但有一間小小的古廟不知道有到過鹿港的你們是否曾經注意過？在鹿港龍山寺與鳳山寺中間，德興街上的「本壇宮」，廟前有一木製匾額，上書寫「代天巡狩」，主祀白蓮七省巡按。

本壇宮的外觀其實並不是特別顯眼，走進廟中就能看透廟中全景，就像是普通的舊式平房。本壇宮主祀白蓮七省巡按，龍邊祀有廣澤尊王、虎邊祀有威靈大將爺，神龕兩邊各供有一隻關刀，霸氣凜然。