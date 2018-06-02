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南大建置OGD學習系統　達圍棋職業頂級水準

記者黃文博／台南報導2018/06/02 11:38
▲台灣第一個建置起來的單機版美國臉書AlphaGo Zero 及Alpha Zero 學習系統。（圖／李健興提供，2018.06.02
▲台灣第一個建置起來的單機版美國臉書AlphaGo Zero 及Alpha Zero 學習系統。（圖／李健興提供，2018.06.02

台南大學李健興教授團隊，執行科技部數位經濟前瞻技術AI分項計畫，在美國 Facebook AI Research（FAIR） ELF Open Go 及 Darkforest 黑森林開源軟體團隊的協助下，成功建置具有職業頂級水準的圍棋學習平台，南大團隊與紅面棋王周俊勳九段共同邀請台灣職業棋士協助測試，兩週共30盤測試中，電腦圍棋系統取得完全領先的局勢，勝率 30:0，學習評估正確率超過八成。

紅面棋王周俊勳表示，這次在台北正式測試，南大建置的電腦圍棋系統，已經超越台灣棋士的程度，其中有兩盤棋勝負非常接近，一盤是新科棋王林君諺下的棋，是蠻有希望贏，但還是沒有贏下來；另一個是與蕭正浩九段下的棋，但蕭正浩只輸半目，是蠻可惜的。

南大團隊經過兩年多的努力，成功整合建置南大開源圍棋黑森林學習系統，能夠在台南大學的單一主機以單一 GPU 約2000次模擬次數達到職業頂級棋力，未來可以提供給學生更多的學習資源。 台南大學李健興教授表示，ELF OpenGo 是美國 FAIR 團隊依照 Google AlphaGo Zero 與 AlphaZero 的論文，使用單一類神經網路從自我對弈中學習，在 2000 個 GPU 下訓練兩週，所實作出的開源電腦圍棋程式。

李健興說，南大已經在台南市建置 OGD 智慧學習系統，目前取得高雄大學及高雄市教育局的同意，在高雄市同步建立單機 OGD 學習系統，規劃在六月中下旬和國研院人工智慧產學研聯盟與成大人工智慧生醫研究中心等單位共同辦理一場台灣 OGD 人機共同學習活動，未來逐步建置日本、義大利、加拿大與波蘭的 OGD 全球學習平台，規劃在今年 10 月 IEEE SMC 2018 國際會議在日本展示台灣的國際合作研究研發成果，推廣全球 OGD 平台的人類與機器人共同智慧學習模式，期望對人類未來的教育學習模式做出新的貢獻。

關鍵字台南大學李健興紅面棋王周俊勳
金門元碑掉漆　決議原貌保存恐怖情人有徵兆　嘉縣警教處置步驟

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