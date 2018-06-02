南大建置OGD學習系統　達圍棋職業頂級水準

台南大學李健興教授團隊，執行科技部數位經濟前瞻技術AI分項計畫，在美國 Facebook AI Research（FAIR） ELF Open Go 及 Darkforest 黑森林開源軟體團隊的協助下，成功建置具有職業頂級水準的圍棋學習平台，南大團隊與紅面棋王周俊勳九段共同邀請台灣職業棋士協助測試，兩週共30盤測試中，電腦圍棋系統取得完全領先的局勢，勝率 30:0，學習評估正確率超過八成。

紅面棋王周俊勳表示，這次在台北正式測試，南大建置的電腦圍棋系統，已經超越台灣棋士的程度，其中有兩盤棋勝負非常接近，一盤是新科棋王林君諺下的棋，是蠻有希望贏，但還是沒有贏下來；另一個是與蕭正浩九段下的棋，但蕭正浩只輸半目，是蠻可惜的。