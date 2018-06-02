30年前在阿富汗遭擊落 俄飛官盼回國

（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯的退伍軍人單位今天表示，1987年當時蘇聯介入阿富汗作戰期間一架被擊落的軍機飛行員，原本因失蹤多時已推定身亡，但近日卻發現人還健在，並表達希望能回家。

俄國傘兵聯合會會長瓦斯托洛金（ValeryVostrotin）告訴官方的「俄羅斯新聞社」（RIANovosti）：「他還活著，令人非常吃驚，他現在需要幫助。」

瓦斯托洛金也是美俄營救戰俘與失蹤官兵聯合委員會的俄方負責人，他以保密為由，拒絕透露飛行員姓名；不過俄國「工商日報」（Kommersant）報導，1987年只有一名蘇聯飛行員駕機遭擊落，名叫潘特列古（Sergei Pantelyuk），來自俄國南部的羅斯托夫（Rostov）。