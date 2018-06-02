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中央社

30年前在阿富汗遭擊落 俄飛官盼回國

中央社2018/06/02 11:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯的退伍軍人單位今天表示，1987年當時蘇聯介入阿富汗作戰期間一架被擊落的軍機飛行員，原本因失蹤多時已推定身亡，但近日卻發現人還健在，並表達希望能回家。

俄國傘兵聯合會會長瓦斯托洛金（ValeryVostrotin）告訴官方的「俄羅斯新聞社」（RIANovosti）：「他還活著，令人非常吃驚，他現在需要幫助。」

瓦斯托洛金也是美俄營救戰俘與失蹤官兵聯合委員會的俄方負責人，他以保密為由，拒絕透露飛行員姓名；不過俄國「工商日報」（Kommersant）報導，1987年只有一名蘇聯飛行員駕機遭擊落，名叫潘特列古（Sergei Pantelyuk），來自俄國南部的羅斯托夫（Rostov）。

退役軍人組織「戰場兄弟會」（BattleBrotherhood）副會長加里寧（Vyacheslav Kalinin）告訴俄新社，那名1987年被擊落的飛行員現在可能已年逾六旬，他現在希望能返家。加里寧表示，這名飛官可能人在巴基斯坦，阿富汗在巴基斯坦設有戰俘營。

俄新社報導，在1979到1989年蘇聯介入阿富汗爆發戰事，這段期間有125架蘇聯飛機在阿國遭擊落；當蘇軍1989年撤離阿富汗時，約有300名軍人被列失蹤，此後有約30人被尋獲並大多已返回母國。

地方退役軍人組織還表示，這名失蹤飛行員的母親與妹妹也都還健在。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070602

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