期盼一生有好的開始　摘星山莊狀元抓周活動

高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟潭子摘星山莊於今(2)日上午，在該山莊第2進西廂房，舉辦狀元抓周活動。

高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟潭子摘星山莊狀元抓周活動，是由館長黃信彰主持，由於抓周活動的口碑已慢慢發酵，目前已有107年11月份的寶寶報名，均採預約方式報名。

摘星山莊館長黃信彰表示，該山莊舉辦狀元抓周活動的宗旨，是測試寶寶的職向測驗及祖先對子孫的祝福，他說，「度晬」這1天，是寶寶人生首次的性向測驗，該山莊會準備14項代表各行各業的物品，放在活動的摘星山莊第2進西廂房，讓寶寶自主隨意抓取，以其首先抓取的物件，來預測未來的前途和興趣。