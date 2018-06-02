期盼一生有好的開始　摘星山莊狀元抓周活動

高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟潭子摘星山莊於今(2)日上午，在該山莊第2進西廂房，舉辦狀元抓周活動。
高雄市大器內蘊文創藝術公司所經營的台中市定古蹟潭子摘星山莊狀元抓周活動，是由館長黃信彰主持，由於抓周活動的口碑已慢慢發酵，目前已有107年11月份的寶寶報名，均採預約方式報名。
摘星山莊館長黃信彰表示，該山莊舉辦狀元抓周活動的宗旨，是測試寶寶的職向測驗及祖先對子孫的祝福，他說，「度晬」這1天，是寶寶人生首次的性向測驗，該山莊會準備14項代表各行各業的物品，放在活動的摘星山莊第2進西廂房，讓寶寶自主隨意抓取，以其首先抓取的物件，來預測未來的前途和興趣。
其次是祖先對子孫的祝福，俗諺說，養兒1百歲，擔憂99，父母沒有1天不掛心子女的，孩子是父母心中永遠的甜蜜負荷，因此，這是東方民族對小孩周歲儀式，就是期盼著一生有好的開始，也是「早啟動」、「早開竅」，讓寶寶歡喜迎接人生中的第1個生日，也象徵著他(她)從此一生順遂。
黃信彰館長指出，該山莊抓週儀式，承襲抓周的傳統與禮俗，並考量時代的變遷，規劃出「古禮」抓周儀禮，其活動流程是，1獻榮華富貴『腳踏紅龜、圓滿度睟』，2獻平平安安『口含蘋果、平安喜樂』，3獻富貴長壽『長青賜福、福壽雙全』，再進行抓周儀式，並敲響(或敲開)智慧鑼，完成儀式。