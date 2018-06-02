下半年景氣風向球 股東會行情蓄勢待發 聚焦15檔個

繼首季財報公布後，接下來市場熱點由股東會接棒，每年上市櫃公司召開股東會之前，為了加強股東信心，經營團隊通常會在股東會針對景氣給予看法，可望牽動台股後市。

6 月股東會旺季到來，未來一周將有超過 250 家上市櫃公開召開股東會，其中重量級指標企業包括台積電 (2330-TW)，集團股則有正崴(2392-TW)，及迎來金控股首波旺日。法人表示，市場普遍期待股東會上，公司經營者對下半年產業看法，尤其國巨(2327-TW)、奇力新(2456-TW)、新光金(2888-TW) 等 15 檔個股股東會將召開，若釋出利多消息，股價也可望同步有所表態。

對投資人而言，股東會普遍有兩大期待，包括一、經營者對下半年產業展望，及公司未來營運規劃和布局；第二、股利政策是否有提高空間。

目前最受關注的，莫過於重量級大廠台積電股東會，此次股東會也是台積電董事長張忠謀公開主持的最後一場，國巨股東會與台積電同天召開，股價站上千元以上成新股后後，市場期待國巨董事長陳泰銘在股東會上對公司未來營運及產業展望看法。

至於集團股正崴旗下光燿科、崴強及勁永決定共同籌組新設控股公司，估計未來公司核心競爭力的提升，及規劃佈局將會是今年股東會的焦點。

金融股族群部分，金融雙雄國泰金、富邦金，以及台新金、新光金等均在同一天舉行股東會，今年金融股大方配息，國泰金和富邦金日前公告擬分別配發現金股息 2.5 元和 2.3 元，為今年股利水準最高的金控，因此，股東會上除了關注升息題材之外，估計股利政策也是焦點之一。

法人表示，台股持續維持史上最長萬點行情，去年上市櫃公司獲利大幅成長，今年發放股息金額可望創新高，整體來看，估計在高殖利率股點火，搭配股東會題材，6 月大盤可望展開一波股東會行情。