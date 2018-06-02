消息人士：華府恐對中興處以511億元罰款

華府4月表示，中興雖已和美國達成和解協議，卻仍持續非法出貨給伊朗和北韓，因此宣布禁止美國企業銷售零組件給中興，時間長達7年，導致這家中國第二大電信設備製造商營運陷入停擺。

路透社今天引述知情人士報導，美國商務部也將尋求自由前往現場查核美國零組件使用情況是否如中興通訊所聲稱，並要求將產品中的美國零組件數據公布在網站上。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）知情人士透露，川普政府可能很快將宣布對中興通訊祭出高達17億美元（約新台幣511億元）罰款。美國擬先對這家中國電信設備大廠處以重罰、加強管制後，才允許它重返營運。

美方和中興磋商的時間點，正值商務部長羅斯（Wilbur Ross）本週末將前往北京進行貿易會談之際。

消息人士表示，華府也希望中興董事會和管理階層最快在30天內換人，但雙方尚未敲定最後協議。消息人士提醒，罰款金額和條件仍有可能生變。

美國商務部和中興的代表皆未能立即聯繫上對此置評。

中興的產品包括智慧型手機，以及建置電信網路的設備，其中25-30%零組件來自美國供應商。

消息人士表示，川普政府雖然將聲稱對中興處以高達17億美元的罰款，但在檢視當中細項後，中興實際上可能只須支付約10億美元。

消息人士說，中興可能還會被要求交付第三方託管帳戶4億美元。

2017年，中興支付美國民事和刑事罰款8.92億美元，當時還額外扣下3億美元，日後如未再犯將予以歸還。而在新協議中，這3億美元將交付美國銀行託管，另外再追加1億美元。

消息人士還說，美國料將把中興去年付給商務部的民事罰款3.61億美元列入17億美元中，雖然這筆罰款已繳納，屬於8.92億美元罰款的一部分。

消息人士表示，雙方敲定的協議將會納入美方要求中興聘請新的法規遵循人員。這名新法遵人員將和中興在2017年3月認罪協議中規定設置的外部監察人，一起扮演監督的角色。

消息人士表示，華府也希望如雙方未公開的協議中要求，美方人員可以實地視察，查核中興宣稱的零組件使用情況，而不用和中國政府官員協調。（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070602