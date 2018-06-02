百貨公司停車場遭擄盜財 機警報案結束驚魂

（中央社記者黃旭昇新北2日電）王姓女子在台北市的百貨公司地下停車場，遭人持刀挾持強押上車。遭盜領財物後又被強擄到汽車旅館。她乘機打電話報警才脫困，警方趕抵汽車旅館逮捕涉案謝姓犯嫌，王女結束驚魂。

新北市新莊警分局偵查隊長張俊明今天受訪表示，34歲的王姓女子1日晚間6時30分，與友人在台北市信義區松壽路某百貨公司用餐，臨時返回地下室停車場想拿車上的物品。

王女突然遭到43歲謝姓男子以摺疊刀抵住右臀，被控制坐在車後座，隨後載往新莊。因為王女害怕，過程中，不敢輕舉妄動。

途中，謝嫌要求王女交出提款卡及密碼，在桃園萬壽路附近，恐嚇王女不准動，謝嫌獨自下車前往某銀行自動櫃員機提款，跨行提領新台幣6萬5000元得逞。後來，又再至新莊區中華路二段提領5萬元，共領了新台幣11萬5000元。