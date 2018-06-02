旺角騷亂案外案 陸女在港成奇女子

為此，法官把案件交由警方檢視和取證，並准許她以港幣5萬元交保外出，但唐琳玲沒有如期交付，結果被警方拘押至今。

一般而言，藐視法庭罪者都會認罪，又或接受法官警戒而了事，但唐琳玲日前首度就此事到法庭應訊時，以各種理由辯解，拒絕認錯。

今年35歲的唐琳玲是浙江紹興人，上月25日，高等法院在審理「旺角騷亂」案時，她在庭上拿出手機拍攝，觸犯藐視法庭罪。

（中央社記者張謙香港2日電）來自中國大陸的女子唐琳玲日來成為香港媒體報導的焦點，一些媒體更追到其家鄉採訪，其家人指她「精神正常」。

唐琳玲又曾在庭上說，「耶穌跟她說拍照只是一件小事」，令外界質疑她的精神是否有問題。

在香港，藐視法庭罪常有發生，原是小事一樁，但唐琳玲如此倔強不認罪及以各種理由自辯，並因此成為主流媒體日來報導的焦點，是本地官司史上少有的事。

星島日報今天就在頭版繼續報導唐琳玲的家世，該報記者甚至到了浙江紹興訪問她的父親及弟弟。

唐琳玲的父親受訪時說，唐琳玲沒有宗教信仰，估計在庭上提及耶穌只是一時氣話，手戴佛珠也只屬個人的裝飾品；唐琳玲思維清晰，絕對無精神問題。

他又說，唐琳玲性格倔強，堅持己見，但相當聰慧，讀書常名列前茅，大學畢業後曾出外工作和營商，賺得第一桶金人民幣百萬元。

唐琳玲的弟弟則說，唐琳玲曾在外地很多機構任職，包含在領事館充當翻譯，也曾在香港一家中資公司投資部擔任副經理，但工作數月便離職。

據說，唐琳玲曾負笈澳洲，半年前已在上海取得律師執照，一直對法律事宜懷有濃厚興趣，她在港旁聽也緣於此。（編輯：朱建陵）1070602