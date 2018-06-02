杜特蒂簽政令 設911為菲律賓全國緊急熱線

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）在不久的將來，民眾來菲律賓旅遊如果遇到急難或安全威脅，可以撥打「911」緊急熱線求救，和美國的緊急救助電話號碼一樣，相當好記。

早年，菲國各地向警方或消防局報案的電話號碼不一、冗長難記，緊急熱線又時常變換，讓民眾感到困擾，2003年7月菲國內政部推出「117」全國緊急熱線，但依然未能普及。

為此，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5月25日簽署第56號行政命令，把民眾平時透過影視、媒體報導而熟知的美國緊急救助電話號碼「911」，設為菲國新的緊急熱線。