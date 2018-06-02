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中央社

杜特蒂簽政令 設911為菲律賓全國緊急熱線

中央社2018/06/02 11:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）在不久的將來，民眾來菲律賓旅遊如果遇到急難或安全威脅，可以撥打「911」緊急熱線求救，和美國的緊急救助電話號碼一樣，相當好記。

早年，菲國各地向警方或消防局報案的電話號碼不一、冗長難記，緊急熱線又時常變換，讓民眾感到困擾，2003年7月菲國內政部推出「117」全國緊急熱線，但依然未能普及。

為此，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）5月25日簽署第56號行政命令，把民眾平時透過影視、媒體報導而熟知的美國緊急救助電話號碼「911」，設為菲國新的緊急熱線。

馬拉坎南宮5月31日公布這道行政命令。

事實上，在杜特蒂長期擔任市長的納卯市（Davao），緊急熱線早就是「911」，實施效果良好，他於2016年當選總統後不久，就宣布要把納卯經驗複製到全國範圍。

根據行政命令，「911」將取代「117」成為新的全國緊急救助號碼，電信公司需確保熱線暢通，所有通話均免收費，但惡作劇者將依法懲戒。

警察與消防局是911緊急熱線的主要回應單位，警方主管有關公共安全及反罪事務，消防局則是負責滅火、緊急醫療、危險物品處理及搜救行動等。

公共工程暨公路部、衛生部、交通部、菲律賓武裝部隊、國家調查局、移民局、海岸防衛隊、緝毒署、大馬尼拉地區發展署、各地方政府、醫院等單位，也將提供協助。

911緊急熱線計畫將由內政部負責執行，並設「全國熱線民眾安全回應中心」，在此中心的監督下，各地方政府也必須設立911客服中心。

菲國內政部和即將成立的911急難委員會，將在行政命令發布後60天之內，擬出實施條規。（編輯：陳俊碩）1070602

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