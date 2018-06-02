詐騙陸女以銀聯卡取款 警逮8年級車手

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮警方破獲以8年級生為車手的詐騙集團，嫌犯假冒檢警身分，詐騙陸籍女子396萬人民幣並，透過銀聯卡在台取款。檢警日前循線將6名擔任車手的嫌犯查緝到案法辦。

為方便中國大陸來台旅客，持銀聯卡就可在台ATM提款機提領新台幣。陸籍章姓女子在106年9月遭假冒檢警的詐騙集團以查案為幌子，要求匯款396萬人民幣至指定帳戶監管，遭騙款項大多透過在台車手提領一空。

花蓮縣警察局刑警大隊會同刑事局偵四大隊偵三隊合組專案調查發現，有不少中國大陸人士受騙，且詐騙集團分工縝密，吸收年輕成員擔任車手，由26歲的林姓首腦指揮調度，20歲賴姓嫌犯專門負責開車接送車手取款。