熱門股—自動化需求升溫+新產能開出 亞德客-KY收

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠智慧自動化需求持續升溫，加上新產能持續開出，今年營收與獲利均可望再創新高，帶動近期股價走勢凌厲，上周拉出 4 根紅日 K 棒，周五 (1 日) 一舉收復前一周失守的五日線、月線與季線，終場以 525 元作收。

亞德客為氣動元件製造與研發商，主要產品包括氣動控制元件 (汽缸)、氣動執行原件 (控制閥)、氣源處理元件與氣動輔助元件等，目前為中國氣動元件市占排名第二的大廠，以中國市場為主要營收來源、占比達 92%，台灣營收占比 3%，其他海外市場則占 5%。