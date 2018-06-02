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熱門股—自動化需求升溫+新產能開出 亞德客-KY收

鉅亨網2018/06/02 11:50
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氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受惠智慧自動化需求持續升溫，加上新產能持續開出，今年營收與獲利均可望再創新高，帶動近期股價走勢凌厲，上周拉出 4 根紅日 K 棒，周五 (1 日) 一舉收復前一周失守的五日線、月線與季線，終場以 525 元作收。

亞德客為氣動元件製造與研發商，主要產品包括氣動控制元件 (汽缸)、氣動執行原件 (控制閥)、氣源處理元件與氣動輔助元件等，目前為中國氣動元件市占排名第二的大廠，以中國市場為主要營收來源、占比達 92%，台灣營收占比 3%，其他海外市場則占 5%。

亞德客今年持續擴產，台南樹谷廠生產滾珠螺桿與電動缸產品的第 8 與第 9 棟廠房剛動工，將於明年初投產，台南微型線軌新廠已完工投產，後市效益可期。

亞德客今年第 1 季合併營收 36.1 億元，季增 4.62%，年增 28.34%，毛利率 50.08%，季減 1.16 個百分點，年減 1.76 個百分點，營益率 28.31%，季減 0.69 個百分點，年減 0.83 個百分點；稅後純益 8.79 億元，季增 10.92%，年增 40.31%，每股稅後純益 4.65 元。

亞德客 - KY 日 K 線圖

 

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