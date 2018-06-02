立院報告 女性軍官升遷發展居於弱勢

（中央社記者王承中台北2日電）立法院預算中心報告指出，女性人力已成國軍重要戰力，但近年女性高階軍官晉升人數卻未見合理提高，民國100年至105年，全軍只有1名女性將官，女性校官人數也逐年減至1000人。

國防部發言人陳中吉表示，人才培育是建軍的重點，國軍正積極運用多元管道招募優質人才，持續優化國軍戰力。

根據立法院預算中心所提的國防部主管105年度單位決算評估報告指出，國軍自80年起擴大招收女性專業軍士官，83年起招收官校女性正期生，並自95年起招募女性士兵，女性人力已成為國軍戰力組成之一的重要力量。