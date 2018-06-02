扯！台女偕外籍男玩墾丁亂丟香蕉皮　竟辯「英國可以」

亂丟垃圾還理直氣壯？近日一名女子與一名英國男子開車到墾丁玩，卻從車窗丟出香蕉皮，遭當地居民目擊後，竟還辯稱「英國可以」，一番言論令人傻眼！

一名男網友在臉書「恆春半島公共事務討論社團」貼文，指出平常開車時就常看到前車會將垃圾往車外丟，一直覺得很難過卻又難以制止，昨（ 1 ）日開車又看到前車女駕駛開車找路時，坐在副駕駛上的外籍男子非但把腳翹得老高、還隨手將垃圾丟出窗外，當下火大趁停紅燈時上前理論。

男網友質問外籍男子為何可以這樣丟垃圾？女駕駛趕緊回應「那是香蕉」，男網友又問「香蕉可以這樣丟？」在得知外籍男是英國人後，又說「英國可以這樣丟嗎？」女駕駛立刻點頭回答「可以可以」，讓男網友相當傻眼，發文怒罵「當我國小沒讀書？老師說：果皮垃圾不可以亂丟。您懂了嗎？」