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即時跑馬燈台女英男墾丁亂丟垃圾　理由惹怒網惡意犯規降級　湯普森可能不會禁賽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

扯！台女偕外籍男玩墾丁亂丟香蕉皮　竟辯「英國可以」

生活中心／綜合報導2018/06/02 12:00
▲台女英男遊墾丁將香蕉皮丟出車窗，遭當地居民目擊上前理論，竟辯稱「英國可以」。（圖／翻攝自臉書「恆春半島公共事務討論社團」）
▲台女英男遊墾丁將香蕉皮丟出車窗，遭當地居民目擊上前理論，竟辯稱「英國可以」。（圖／翻攝自臉書「恆春半島公共事務討論社團」）

亂丟垃圾還理直氣壯？近日一名女子與一名英國男子開車到墾丁玩，卻從車窗丟出香蕉皮，遭當地居民目擊後，竟還辯稱「英國可以」，一番言論令人傻眼！

一名男網友在臉書「恆春半島公共事務討論社團」貼文，指出平常開車時就常看到前車會將垃圾往車外丟，一直覺得很難過卻又難以制止，昨（ 1 ）日開車又看到前車女駕駛開車找路時，坐在副駕駛上的外籍男子非但把腳翹得老高、還隨手將垃圾丟出窗外，當下火大趁停紅燈時上前理論。

男網友質問外籍男子為何可以這樣丟垃圾？女駕駛趕緊回應「那是香蕉」，男網友又問「香蕉可以這樣丟？」在得知外籍男是英國人後，又說「英國可以這樣丟嗎？」女駕駛立刻點頭回答「可以可以」，讓男網友相當傻眼，發文怒罵「當我國小沒讀書？老師說：果皮垃圾不可以亂丟。您懂了嗎？」

誇張言行也引來其他網友罵聲，紛紛回應「到底憑什麼邏輯覺得可以隨處亂丟垃圾啊？還是妳家願意讓垃圾車傾倒呢？」、「聽他在亂講！這種國外爛咖，到台灣就以為他是高高在上，國外跟台灣一樣也有很多爛人的...」、「在英國也是違規！！！讓他去英國丟看看！！！」也有網友建議男網友把香蕉皮撿起來丟回去，讓他們知道「不管是台灣還是國外都不能亂丟垃圾好嗎！」

關鍵字墾丁恆春垃圾香蕉皮英國
控鄰居擋招牌　卻一句話惹怒網友

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