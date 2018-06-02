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中央社

美軍駐南韓議題 美防長：不上川金會談判桌

中央社2018/06/02 11:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡2日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩本月舉行高峰會時，美軍駐南韓議題不會搬上「談判桌」。

法新社報導，馬提斯在新加坡登場的亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上說：「那個議題不在（6月）12日的新加坡談判桌上，而且也不應該提出。」他指的是川金會預定舉行的日子。

目前約有2萬8500名美軍駐紮在南韓境內。

川普在橢圓形辦公室與北韓最高特使金英哲舉行特別會談後，今天表示將按原定計畫與金正恩舉行歷史性峰會。

川普向記者表示，非核化與正式結束數十年的韓戰，將搬上新加坡的談判桌。

然而，馬提斯強調：「任何關於美軍駐大韓民國人數的討論，取決於…大韓民國（南韓）是否提出討論，還有美國與大韓民國之間的討論，不同於目前與朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的談判。」

他說：「那個議題不會出現在與朝鮮民主主義人民共和國的討論上。」

不過，他又說：「顯然地，如果外交官員可以做好份內工作，如果我們可以降低威脅、恢復可以驗證的信心建立措施，（南韓與美國）之後自然而然就會談到這類議題。」

南韓總統文在寅上月駁斥如果與北韓簽署和平協定，駐南韓美軍將撤離的說法。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070602

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