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單純的感動 敖幼祥在花東開漫畫小巴

中央社2018/06/02 11:57
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃瑞弘、韋可琦台北2日電）以「烏龍院」大紅大紫的漫畫家敖幼祥，為扎根動漫，現在開著「漫畫小巴」到花東偏鄉小學教漫畫，他說：「有小朋友拿著爸爸的漫畫書給我簽名，原來是20幾年前的國中生還留著書，這就是感動。」

以「皮皮」和「烏龍院」成名的敖幼祥近日為擔任「2018年第一屆全球華人漫畫大賽」評審團主席出席記者會，暢談漫畫創作。

敖幼祥25歲開始創作漫畫，出道作品是1981年在「民生報」連載發表的「皮皮」，隨著這隻「黃色小狗」知名度越來越好，讓他被中國時報相中，1982年開始連載「烏龍院」四格漫畫，搞笑劇情席捲全台，從此成名，踏上漫畫之路。

「烏龍院」講述2名師傅及2名徒弟一面學武，一面行走江湖的趣聞軼事，當時廣受歡迎的影響力，打開了報紙刊登漫畫家作品的大門。這股熱潮也延燒到中國大陸，從舊版「烏龍院」到2012年完結「烏龍院大長篇」，兩版本先後在兩岸三地連載至少30年，創下華人漫畫界連載最長紀錄。

敖幼祥接受中央社記者訪問時說，畫漫畫就是說故事，畫得漂亮只是條件之一，不代表一定會成功，但故事要說到人家非看不可。回顧職業創作生涯，敖幼祥認為自己90%像「做喜劇」，就是比較搞笑。

被問到是不是天生有幽默感，敖幼祥笑著說，要有自己一套操作方法，他回頭看自己20年前的作品也覺得很好笑，「卻想不起當時怎麼畫的」。

但職業漫畫家的路辛苦難熬，很難用好笑來形容。自封是「苦力型」的敖幼祥說：「長篇漫畫非常耗體力，最長的作品畫了7年，從女兒讀幼稚園畫到小學畢業，這需要足夠熱愛和付出生命的。」

他形容靈感有時就像一條線，變成一張蜘蛛網，但有時鋪陳很久，卻發揮不大。「大的框架還是要有，就像蓋樓一樣，先知道要蓋幾層樓，外觀可以再發揮創意。因此，要隨機應變，就是不能讓自己懈怠下來。」

敖幼祥認為，現在為了求快，職業創作者沒有時間把作品養大，很多作品把名字遮起來後，也分不出是日本、台灣還是中國畫家畫的，沒有指標性的風格。

現在每個月在花蓮和台東開著漫畫小巴到偏鄉小學教漫畫，是敖幼祥的快樂時光，上個月還連車帶人跨海到綠島，花了新台幣1萬2000元，有網友在臉書問「為什麼不在綠島租車就好」，「烏龍院漫畫小巴」臉書專頁回應：「意義不一樣」。

漫畫小巴巡迴時，曾有小朋友拿著翻得快要解體的漫畫書，告訴敖幼祥這是爸爸初中時候買的，上班前特別要他拿來簽名。

「你會看到原來是20幾年前的國中生，當了爸爸後還留著那本書，這就是感動。」敖幼祥開心地說著。（編輯：黃瑞弘）1070602

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