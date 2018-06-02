國民黨新竹縣長提名 馬英九：應會採全民調

（中央社記者劉建邦台北2日電）前總統馬英九今天陪同國民黨籍台北市議員參選人掃街，馬英九受訪時被問到新竹縣長提名一事時說，據他了解，原本是採黨員投票和全民調，後來取消黨員投票，應該會採全民調。

馬英九陪同國民黨籍市議員參選人李柏毅赴成功市場掃街，馬英九抵達時先受訪，媒體詢問，是否特別幫李柏毅站台。馬英九說，只要是黨內提名參選人，時間可以配合都會幫忙。

馬英九被詢問關於國民黨新竹縣長提名狀況時表示，據他了解，原本是採黨員投票和全民調，後來取消黨員投票，應會採全民調。

媒體詢問，近期兩岸關係緊繃的看法，馬英九指出，兩岸關係目前是10多年最低潮的，這對人民影響很大，希望趕快恢復對話，且關鍵還是在九二共識，這個關卡不突破，雙方關係不可能好起來。