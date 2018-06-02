法網／不滿狀態滑落　喬科維奇把球拍砸爛

前塞爾維亞球王Novak Djokovic(喬科維奇)在昨晚面對西班牙悍將、13號種子Roberto Bautista Agut，在經過4盤的激戰後，以6-4、6-7(8)、7-6(4)、6-2擊敗對手，再次重返法網16強。不過他在比賽中一度情緒失控，再次摔拍洩憤，也在賽後引起廣大的討論。

Djokovic首盤以1個破發球局的優勢，以6-4先下一城；不過Agut第2盤開始展現自己的韌性，雖然開局被對手連拿3局，但他後來居上扳平比數，之後在搶七局中以8-6將盤數給追平。

第3盤雙方展開「破發大戰」，前6局兩人各破了2個發球局，比賽也再次進入到搶七的爭奪，而這一次Djokovic展現球王的風範，以7-4拿下、也取得聽牌。