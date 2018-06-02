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法網／不滿狀態滑落　喬科維奇把球拍砸爛

體育中心／綜合報導2018/06/02 13:04
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）
▲Novak Djokovic。（圖／美聯社／達志影像）

前塞爾維亞球王Novak Djokovic(喬科維奇)在昨晚面對西班牙悍將、13號種子Roberto Bautista Agut，在經過4盤的激戰後，以6-4、6-7(8)、7-6(4)、6-2擊敗對手，再次重返法網16強。不過他在比賽中一度情緒失控，再次摔拍洩憤，也在賽後引起廣大的討論。

Djokovic首盤以1個破發球局的優勢，以6-4先下一城；不過Agut第2盤開始展現自己的韌性，雖然開局被對手連拿3局，但他後來居上扳平比數，之後在搶七局中以8-6將盤數給追平。

第3盤雙方展開「破發大戰」，前6局兩人各破了2個發球局，比賽也再次進入到搶七的爭奪，而這一次Djokovic展現球王的風範，以7-4拿下、也取得聽牌。

決勝局Agut似乎氣力放盡，在底線相持上越來越找不到優勢，而Djokovic則加強了自己的發球，穩穩地保持住優勢，最終就以6-2帶走最後的勝利。

Djokovic這一場在第2盤被對手趕上時，曾不滿自己的表現、而氣得將球拍給砸爛，他賽後對此解釋道，自己只是想釋放一下比賽中累積的壓力，但也坦言這的確不是正確的作法。

而當記者問到他，未來要如何來改善這樣的狀況時，他說：「你不可能控制自己的情感，至少在我看來是這樣。你可以觀摩嘗試這麼去做，防止壞情緒影響你的專注力，但你不太可能控制它。我認識的人中，沒有人能做到這一點，所以如果你發現了這樣的人請告訴我，我想請教他是如何做的。」

這不是Djokovic第一次發生情緒失控的爭議，過去他曾多次在憤怒的情況下，將球打像觀眾席，險些造成人員受傷，他也為此口誅筆伐過一番。

關鍵字novak djokovic法網網球
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