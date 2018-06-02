熱門股—押寶FII掛牌行情 鴻海外資5月單月轉買超

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII)(601138-SH) 已經完成所有 IPO 流程，接下來就是選定掛牌日子正式掛牌，外資也看好 FII 上市後，母公司鴻海有機會跟著蜜月行情反彈，5 月單月對鴻海正式轉為買超，儘管只買超 1.3 萬張，但是相較去年 11 月到今年 4 月連續 6 個月賣超，外資態度似有翻多跡象。

儘管 FII 日前公佈新股上市繳款狀況，包括線上、線下投資者放棄認購合計約 333.3 萬股，棄購金額達人民幣 4590 萬元，刷新 A 股記錄。但是中國網路三巨頭 BAT 百度、阿里巴巴及騰訊，也一如市場預期，均獲 FII 戰略配股 2178.6 萬股，並將閉鎖 36 個月，讓市場對於 FII 股價表現還是相當有信心。